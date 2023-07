หาม “วันเดอร์เฟรม” ส่งโรงพยาบาล หลังประสบอุบัติเหตุ ขณะทำงานที่จีน เพิ่งแจ้งข่าวดีว่าเธอนั้นเป็นนักร้องหญิงไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมรายการ The Next 2023 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินด้านการร้องและการเต้นของประเทศจีน แถมยังถ่ายรูปคู่กับซุปตาร์ดัง แจ็คสันหวัง เพื่อบอกแฟนๆให้รอติดตาม

แต่ล่าสุด นักร้องสาว “วันเดอร์เฟรม” (wonderframe) ก็มากับข่าวใหม่ บอกว่าเธอได้รับอุบัติเหตุขณะถ่ายทำเอ็มวี ทำให้ข้อเท้าแตกเลยทีเดียว ‘I broke my ankle while shootin music video in China ถ่ายMvที่จีน เต้นจนข้อเท้าหัก #wonderframe #knowknow’

ซึ่งอุบัติเหตุนี้ได้เกิดขึ้นช่วงซีนสุดท้ายของการถ่ายทำ สาววันเดอร์เฟรมที่ออกสเต็ปเต็มแดนซ์สุดพลัง เกิดพลาดท่าลื่นล้มจนเป็นเหตุให้กระดูกบริเวณข้อเท้าแตก ทำให้ KnowKnow ศิลปินชาวจีน ที่มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยต้องพาเจ้าตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน แต่แม้ว่าจะเจ็บหนักแต่เธอยังคงยิ้มและชูสองนิ้วให้แฟนๆ หายห่วง