หญิง รฐา เล็งแก้เคล็ด หลังหมอดูทักแรง พร้อมเผยธุรกิจใหม่ หุ้นกับสามี

หญิง รฐา เล็งแก้เคล็ด / แต่งงานได้ 2 ปี พาสามีเข้าสู่ธุรกิจวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อย สำหรับนักแสดงสาว หญิง-รฐา โพธิ์งาม ที่ควงสามี ตุลย์-ตุลยเทพ เอื้อวิทยา พร้อมกับเพื่อนๆ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว The Grand Opening of Our New “ACTLAB THE MASTERS” เปิดสถาบัน แอ็ค แล็บ ห้าห้า เดอะ มาสเตอร์ สถาบันสอนการแสดง สาขาบางนา ที่ ลานอีเวนต์ ชั้น 1 ATT U Park Bangna

หลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องที่เตรียมตัวไปทำศัลยกรรมแก้ไขจมูก หลังถูกหมอดูทักว่าอาจต้องผ่าตัดใหญ่ พร้อมเล่าเรื่องที่ลงขันกับสามีทำธุรกิจสตูดิโอให้เช่าสถานที่ถ่ายทำละครครบวงจร บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่

เตรียมตัวทำอะไรเพิ่ม?

หญิง “จริงๆ เคยสัมภาษณ์ไปตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ยังหาเวลาไม่ได้สักที ปีนี้ก็เหมือนมีหมอทักอีกแล้วว่าจะมีผ่าตัดใหญ่ ถ้าอยากแก้เคล็ดก็ทำผ่าตัดเล็กๆ ไป เราก็เห็นว่ามีเวลาว่างจากละครเรื่องใหม่จะเปิดกล้องสิงหาคมนี้ คือเราแป๊บเดียวก็ทำงานได้อยู่แล้ว (ยิ้ม) เราฟีลยูนิคอร์น 14 วัน”

เห็นก่อนหน้านี้กังวลกลัวจมูกจะทะลุ?

หญิง “ใช่ มันเริ่มใส มันไม่เจ็บนะคะ แต่มันแดง พอถ่ายละครหลายๆ คนก็อาจจะเคยเห็น เราอ่านคอมเมนต์เขาก็เห็นเหมือนกัน”

ต้องไปให้หมอดูก่อนไหม?

หญิง “ก็บอกเขาว่าเอาเหมือนเดิม เพียงแต่อาจจะใส่อะไรที่มันเป็นกระดูก จะส่วนไหนเดี๋ยวไว้ถามหมออีกที แต่เราไม่อยากผ่าตัดใหญ่ เพราะขี้กลัวพอสมควร ไม่น่าเชื่อว่าจะขี้กลัวเนอะ แต่กลัว ยิ่งอายุมากยิ่งกลัว ยิ่งถ้าต้องดมยาเกินกว่า 2-3 ชม. ก็กลัวแล้ว”

เป็นการทำศัลยกรรมในรอบกี่เดือน กี่ปี?

หญิง “แรงนะเนี่ย (หัวเราะ) เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งทำไปนะ ไปทำตามา จับไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ (ยิ้ม)”

ตุลย์ “จริงๆ เขาก็พูดมานานแล้วครับ บอกว่าจะแก้ ก็ไม่ได้ทำสักที ปีนี้ก็น่าจะถึงเวลา”

จะเป็นอุปสรรคกับชีวิตคู่ไหม?

ตุลย์ “เวลาฟัดก็ไม่เคยบอกนะ (หัวเราะ) ก็แล้วแต่เขาครับ ช่วงที่เขาผ่าผมต้องไปวิ่งที่เชียงใหม่ครับ วิ่ง 80 กิโล”

หญิง “ลงมาปุ๊บก็ตกใจ อ้าวได้เมียใหม่ นิวหญิงเลย (ยิ้ม)”

เห็นว่าเปิดตัวธุรกิจใหม่?

ตุลย์ “ใช่ ก็เริ่มมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ ทำสตูดิโอเพื่อถ่ายหนัง ถ่ายละคร ถ่ายซีรีส์ได้หมดเลย จริงๆ เราได้บ้านเก่า เป็นบ้านของคุณลุงแท้ๆ ของผมเอง ก็ไปรีโนเวทข้างในใหม่ เก็บให้มันดูเรียบร้อยขึ้น ก็ใกล้จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ก็คือเดือนหน้า (หัวเราะ)”

หญิง “พยายามทำให้เสร็จในสิ้นเดือนนี้”

เป็นบ้านเก่า?

ตุลย์ “ไม่ใช่บ้านทรงไทย แต่อาจจะย้อนไปสักประมาณ 20 ปีที่แล้ว ข้างในเป็นไม้หมดเลย เนื้อที่ตรงบ้านประมาณ 5 ไร่ ฝั่งตรงข้ามที่เป็นโกดัง 10 ไร่”

หญิง “ประมาณปี 2550 สามารถมาทำได้หมดเลย โฆษณา ซีรีส์ มีบ้านไซซ์เล็กไซซ์ใหญ่ และมีโกดัง เราตั้งชื่อสตูดิโอว่า บ้านคลอง3 อยู่รังสิตคลอง3 เรียกว่าเป็นการลงขันทำธุรกิจร่วมกัน เพราะว่าพี่ตุลย์ไม่เคยทำธุรกิจบันเทิงเลย ตอนแรกเราไปดูโลเกชั่นจะเปิดโรวเรียนนี่แหละ ก็ไปดูที่ของเขาก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่จะเป็นโรงเรียน เขาเป็นที่เปล่า มีบ้านคุณลุงที่ว่างอยู่ก็เลยเข้าไปดู เอ๊ามันทำถ่ายละครได้ แล้วบ้านมีคาแร็กเตอร์บางอย่างอยู่ เราทำงานด้านนี้เราก็เห็นว่าเป็นอะไรที่กองละครเข้ามาดูได้ ก็เลยทำกัน”

อันนี้ซุ่มเงียบเลยนะ?

หญิง “ใช่ เราก็หาให้เขาเอาขามาเกี่ยวเราไว้ (หัวเราะ)”

เงินเข้าใคร?

ตุลย์ “เราก็มีเปิดบริษัทร่วมกัน”

หญิง “เรียกฉันว่าท่านประธานด้วยนะ (หัวเราะ)”

โปรเจ็กต์นี้ลงทุนไปถึง 100 ล้านไหม?

หญิง “ไม่ถึงๆ แต่เราก็มีดูไว้แล้ว เฟสแรกมันเป็นยังไง มีวางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะขึ้นโกดังอีกอันหนึ่ง คือใจอยากขึ้นโกดังที่สามารถเป็นทั้งอเวนิวที่เว็ดดิ้งก็ได้ ถ่ายรูปก็ได้ แต่ก็มีที่ข้างหน้าอีก ไหนๆ เราก็ตั้งชื่อว่าบ้านคลอง3 แล้ว ก็อยากสร้างบ้านหลายๆ รูปแบบ ทั้งสไตล์โมเดิร์น บ้านไทย เหมือนเข้ามาที่หนึ่งแล้วได้ช็อปปิ้งหลายๆ บ้าน แต่ก็เน้นเป็นถ่ายละคร”

ตุลย์ “แค่ปรับปรุงข้างใน แต่ถ้าเฟส2 ก็ไม่แน่ ตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กแล้ว สะกด BanKhlong3 ครับ”

หญิง “ต้นเดือนสิงหาคม ถ้าว่างๆ อยากทำสกู๊ปก็เรียนเชิญค่ะ (หัวเราะ)”