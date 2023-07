หลังเพจดังเปิดประเด็นชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ งานเข้าโดนโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามี เจนี่ โพสต์ล่าสุด ส่องความเคลื่อนไหว มิกกี้

งานเข้าโดนชาวเน็ตจับตาโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามี เจนี่ อัลภาชน์ หรือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ และ มิกกี้ สามี ล่าสุดวันนี้ (19 ก.ค.66) สาว เจนี่ นอกจากโพสต์ลงสตอรี่ไอจีอยู่กับเพื่อนๆแก๊งนางฟ้า วุ้นเส้น และ นานา เมื่อวานนี้ และยังได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า

“I don’t know who needs to hear this back on track your focus&give the rest of 2023 everything you’ve got” (ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่า แต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรโฟกัส แล้วทุ่มทุกสิ่งอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี 2023)

ด้าน มิกกี้ ได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษว่า “ Life tip … stop stressing over people with bad vibes and things that disrupt your peace” (เคล็ดลับชีวิต หยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่น จนมันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของคุณ) ทั้งยังโพสต์ไอจีสตอรี่เกี่ยวกับเทคนิคการออกกำลังกายการฟิตหุ่นและการดูแลตัวเอง รวมทั้งโพสต์คลิปกับลูกสาวกิจกรรมออกกำลังกายอยู่ตลอด งานนี้ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ก่อนดีกว่า อย่าเพิ่งตัดสินกันไปเอง