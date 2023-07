ขยี้ตารัวๆ กัน ลูกชาย ฉัตรชัย-สินจัย แปลงโฉมเปลี่ยนลุกส์ในงานวันเกิดเพื่อน มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบ

ขยี้ตากันรัวๆ เมื่อ กัน สิทธิโชค เปล่งพานิช ลูกชายของคู่รักดังอย่าง นก ฉัตรชัย และ นก สินจัย เปล่งพานิช ลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกส์ใหม่ จนทำให้หลายคนอึ้งกันเป็นแถว

โดยกัน สิทธิโชค โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัว เป็นภาพแปลงโฉมแต่งหญิงที่ทุ่มทุนแต่งหน้าทำผมสวยจัดเต็ม พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า “เปลี่ยนลุคไปงานวันเกิดเพื่อนมา สวยมั้ยคะ Yes I did drag, and I loved it #WhitneyHouston #90s #90sicon #respect #tribute #drag #dragmakeup”

หลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวไป มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ เอมี่ กลิ่นประทุม “Dokssss mak i loveeeeee”, แมท ภีรนีย์ “สวยมากกก”, กาละแมร์ พัชรศรี “ว้ายยยยยยยย เหมือนนนนนน”