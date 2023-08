ภรรยาโพสต์ขอกำลังใจ ‘เอส กันตพงศ์’ เข้าผ่าตัดต้องใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองให้ทุกอย่างผ่านราบรื่น สำเร็จด้วยดี

หลังจากฟื้นตัวจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ และหยุดหายใจไปนาน 20 นาที เมื่อช่วงต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา สำหรับพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ โดยอาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้

ล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาของเอส กันตพงศ์ โพสต์แจ้งข่าวถึงอาการของสามีที่เตรียมเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ โดยยังลงภาพถ่ายครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมระบุว่า

‘พรุ่งนี้วันที่ 3 ส.ค.2566 ขอแจ้งข่าวให้ทราบ “เอส กันตพงศ์ จะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ช่วยเป็นกำลังใจ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองให้ทุกอย่างผ่านราบรื่น สำเร็จด้วยดีนะคะ

We would like to update to everyone that my husband @s_kantapong is gonna have surgery tomorrow, August 3rd 2023.

A defibrillator will be attached to his heart.

Please support us and pray for a smooth and successful surgery and quick healing afterwards ??

Thank you so much ??

#bumrungrakfamily #เอสกันตพงศ์ #เอส #s_kantapong #valentinaerikab #prayforus #happyfamily #familygoals #hospitallife‘