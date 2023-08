อัพเดตอาการพระเอกดัง เผยภาพก่อนผ่าตัด ภรรยา อัพเดตอาการ เอส กันตพงศ์ ล่าสุดลูกสาวเป็นกำลังใจพ่อจนถึงตอนนี้

วันที่ 4 ส.ค.66 คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาพระเอกดัง เอส กันตพงศ์ เผยอาการาล่าสุดสามีหลังเข้าผ่าตัดว่า “I would like to update that the operation of my husband @s_kantapong went well. S is still in quite some pain but is recovering well so far without any complications. This picture was taken before the operation and Valentina took the part of supporting her Papa very serious and also tried to cheer him up afterwards. Thank you everyone for the overwhelming support. We are truly thankful

ฉันขออัพเดทเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉัน @s_kantapong ผ่านไปได้ด้วยดี เอส ยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้าง แต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนตินาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลาม พวกเราขอบคุณจริงๆครับ #bumrungrakfamily #เอสกันตพงศ์ #เอส #s_kantapong #valentinaerikab #prayforus #happyfamily #familygoals #thankfulgratefulblessed” โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและยินดีจำนวนมาก