แม่ม่วย โพสต์ซึ้งถึง อุ้ม ลักขณา ล้มได้ก็ลุกได้ แม่และป๊าให้กำลังใจเสมอ

หลังจากฟาดเดือดไปแล้วรอบหนึ่ง มารอบนี้ คุณแม่ม่วย สมปอง จึงวิวัฒนวงศ์ โพสต์ข้อความให้กำลังใจ อุ้ม ลักขณา ลูกสาวคนสวย กับเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ต้องเจออยู่ในตอนนี้ว่า

ชีวิตยังอีกยาวไกลต้องเจออะไรอีกมากมาย ล้มได้ก็ลุกได้ไม่เป็นไร แม่และป๊าจะคอยเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอและตลอดไป ทั้งยังเขียนข้อความในภาพว่า พายุที่พัดเข้ามาไม่นานมันก็ผ่านไป #ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ @lukkanaaum

พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Times change but love from parents never change ที่แปลว่า เวลาเปลี่ยน แต่ความรักจากพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยน

ซึ่งทางด้าน อุ้ม ลักขณา เข้ามาคอมเนต์ ว่า รักของลูก จากนั้นแฟนๆ ก็เข้าไปชื่นชมความน่ารักของคุณแม่

ขอบคุณรูปจากไอจี : mom3612