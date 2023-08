นิวเคลียร์ หรรษา โพสต์ซึ้งให้กำลังใจ อุ้ม ลักขณา หลังแยกทางกับสามี เข้มแข็งเดินหน้าต่อแม้หัวใจแตกสลาย ทำพี่สาวน้ำตาไหล

ปิดฉากชีวิตคู่ อุ้ม ลักขณา ได้ประกาศแยกทางกับสามีหนุ่ม บอล กฤษณะ เมื่อทุกอย่างมาถึงทางตัน มันไม่สามารถไปต่อกันได้อีก และคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ เหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกสาว น้องดิสนีย์ เท่านั้น ซึ่งครอบครัว เพื่อนๆ ต่างเข้ามาให้กำลังใจ อุ้ม อย่างล้นหลาม

ล่าสุดน้องสาวอย่าง นิวเคลียร์ หรรษา ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ให้กำลังใจ อุ้ม ลักขณา ระบุว่า “เธอเก่งมากแล้ว ทำดีที่สุด ใครไม่เห็นชั้นเห็น เธอเป็นแม่ที่ดีของดิสๆ และเป็นภรรยาที่ดีโคตรรรรรร ในวันที่เธอเลือกจะไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่โดยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนสักคนแต่เธอก็เลือกที่จะไป เพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่น ฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมาเสมอ

จนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้จิตใจเธอแตกสลาย แต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อ ฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะ ฉันรู้ว่ามันยาก ยากมากๆ ในการตัดสินใจ และมันเจ็บปวดมากเช่นกัน แต่เธอจำเอาไว้นะ Everything is going to be alright. Maybe not today but eventually และฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้ง เป็นอีน้องที่แสนดุ อีน้องที่เหมือนพี่มากกว่า น้องที่จะพาเธอลุยซ่าไปด้วยกัน ฉันรักเธอนะ แม้จะดิบๆ หน่อย”

ทางด้าน อุ้ม ลักขณา ก็ได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านไอจีสตอรี่ของตนเอง พร้อมกับใส่รูปอีโมจิน้ำตาไหล และรูปหัวใจสีขาว.