ไกลเกินฝัน! กระติ๊บ-ชวัลกร คว้าเหรียญทอง แข่งขันทำอาหารระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

กระติ๊บ-ชวัลกร / บินไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์อีกครั้ง สำหรับนักแสดงสาว ‘กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล’ ที่เดินทางไปสานฝัน โดยการร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

โดย กระติ๊บ ได้โพสต์รูปความสำเร็จและข้อความลงไอจีว่า “มาไกลเกินฝันค่ะ ติ๊บได้อยู่ทีมชาติไทยแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ติ๊บได้เข้าทีมชาติไทย ขอบคุณเชฟวิลแมน เชฟเมย์ เชฟผึ้งและ ทีม Thailand culinary Academy

ทุกคน การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติครั้งนี้ มีเชฟเข้าร่วมแข่งขันกว่า 800 คน จาก 15 ประเทศ ตัดสินโดยสมาคมเชฟโลก ติ๊บได้ 1 เหรียญทอง Philippine Culinary Cup World Food Expo 🥇Best Pasta / Overall Champions with Gold Medals award. คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประเภทนี้ 👩‍🍳 Chef Shawankorn Wanthanaphisitkul

และ🥈1 เหรียญเงิน Philippine Culinary Cup Chef Shawankorn Wanthanaphisitkul Duck – Sliver Medal จากการลงแข่งสองประเภท

ขอบคุณ airasia ขอบคุณ Chitrada technology institute ขอบคุณสถานที่ซ้อม Kitchen Lab by Kitchen World ขอบคุณ คุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจ ขอบคุณปะป๋า ขอบคุณปั่น และทุกๆคน ที่คอยอยู่ซัพพอร์ตมาตลอด เหรียญทองนี้เพื่อประเทศไทยค่ะ❤️ 🇹🇭

ที่สำคัญที่สุดร้าน A Bowl Of Pasta นางลิ้นจี่, Maze dining สำหรับทุกๆ อย่างค่ะ ใครอยากกินพาสต้าอร่อยๆ หรืออาหาร fine dining เริ่ดๆ พลาดไม่ได้ค่ะ!!

งานนี้มีรุ่นพี่ และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก อาทิ บุ๋ม ปนัดดา, ซานิ, เชียร์ ฑิฆัมพร, ไต้ฝุ่น กนกฉัตร เป็นต้น