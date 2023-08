จับตา วิว โพสต์แคปชั่นส่อเลิก เจษ คอมเมนต์สนั่นโยง เลดี้ปราง

ก่อนหน้านี้คู่รักพระนาง วิว วรรณรท และ เจษ เจษฎ์พิพัฒ เคยตกเป็นประเด็นห่างกันมาแล้วรอบหนึ่ง จนโดนจับตาว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่า จนต้องออกมาโพสต์ภาพคู่สยบข่าว และ เจษ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังคบกันอยู่

แต่ล่าสุดกลับไม่วายชาวเน็ตแห่จับตาอีก เพราะเนื่องจากฝ่ายหญิงออกมาโพสต์เพลงเศร้าๆประกอบภาพ และโพสต์แคปชั่นที่ดูแปลกๆ อีกทั้งด้านฝ่ายชายก็ไม่ได้เข้ามากดไลก์มาสักพักใหญ่

โดยโพสต์ล่าสุดของวิว บอกว่า Life is too short to waste my time Let’s fly ( ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลา ไปบินกันเถอะ) จึงทำให้แฟนคลับที่รักและชื่นชอบทั้งคู่เข้ามาโพสต์ถามมากมายว่า ทั้งคู่เลิกกันแล้วหรือไม่ และให้กำลังใจวิวให้กลับมาสดใสอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์ที่โยงถึงนางเอกสว ปราง กัญญ์ณรัณ ที่ตอนนี้กำลังมีละครเรื่อง “บุหงาส่าหรี” ทาง ช่องวัน31 ประกบคู่กับ เจษ เจษฎ์พิพัฒ โดยคอมเมนต์คาดเดาว่า เจษเปลี่ยนไปตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ และช่วงนี้เจษโปรโมตละครหนัก ลงรูปจูบปรางบ่อย อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สาววิวน้อยใจ และเกรงว่าเจษจะสปาร์คปราง เนื่องจาก เจษกับวิว ก็คบกันหลังร่วมงานกันในละครเรื่อง ทะเลริษยา แต่อย่างไรก็ตาม คำตอบจากปากทั้งคู่ย่อมชัวร์กว่าแน่นอน