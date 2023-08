บางอย่างจะกลับมา…เอ๊ะ อะไรยังไง!? “พอลล่า เทเลอร์” โพสต์ภาพ “เนื้อคู่ประตูถัดไป” รัว ๆ แฟนคลับกรี๊ดสนั่น แห่ลุ้นชาวสวัสดีทวีสุขคัมแบ็ก ในรอบ 8 ปี

เรียกว่า “เนื้อคู่ประตูถัดไป” เป็นอีกหนึ่งละครซิทคอม ที่น่ารักลงตัว จนหลายคนเก็บไว้ในหัวใจ ทั้งความตลกฮา ความสดใส มิตรภาพ

กิมมิกเล็ก ๆ เมสเสจที่แข็งแรง ส่งผ่านตัวละคร ทำเอาคนดูติดกันงอมแงมเมื่อครั้งออกอากาศ และยังมีคนคอยพูดถึงเสมอ





ล่าสุด ทำเอาแฟน ๆ ตื่นเต้นกันจนแตกตื่นทั้งทามไลน์เลยทีเดียว หลัง “พอลล่า เทเลอร์” หนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ผู้รับบท “ขวัญใจ” ได้โพสต์ภาพคู่ “มุก – ปิยะกานต์ บุตรประเสิรฐ” ผู้กำกับซิตคอมซีรีส์เนื้อคู่ทั้ง 3 ภาคอย่าง เนื้อคู่ประตูถัดไป, เนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร และ เนื้อคู่ The Final Answer ผ่าน อินสตาแกรม “paulataylor”



พร้อมระบุว่า “Are you ready for us? Be very very excited something is coming #truelovenextdoor #เนื้อคู่ประตูถัดไป” ซึ่งมีความหมายว่า คุณพร้อมสำหรับเราหรือยัง? รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ กับบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการแชร์ภาพ และคลิปนักแสดงผ่านไอจีสตอรี่รัว ๆ



งานนี้เมื่อแชร์ออกไป แฟน ๆ เก็บความตื่นเต้นเอาไว้แทบไม่ไหว พากันจับมือลุ้น และตั้งตารอว่า ละครซิทคอมในดวงในอย่างเนื้อคู่ประตูถัดไป และเหล่าชาวสวัสดีทวีสุข “ขวัญใจ , โจ , คุณวี , ธิดา , เฮียผา , เจ๊โฉม , คุณรุจน์ , ต้นข่าว ,ต่อ” จะคัมแบ็คหน้าจอ มีภาคต่อให้หายคิดถึงเมื่อไหร่ หลังภาคสุดท้ายออนแอร์ไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว