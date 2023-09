พร้อมหน้าภรรยาลูกออกมาเดินเล่นได้อีกครั้ง แฟนๆแห่ดีใจปาฏิหาริย์มีอยู่จริง เอส กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว เปิดคลิปแรกหลังอยู่รพ.3เดือน

ถือเป็นครั้งแรกที่ เอส กันตพงศ์ พระเอกดังหลังจากเข้ารักษาอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง 3 เดือน ล่าสุดมีคลิปออกมาเดินเล่นในที่สาธารณะ พร้อมหน้าครอบครัวได้แล้ว

โดย คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ โพสต์คลิป (ชมคลิป) ล่าสุด สามีและลูกสาว พร้อมแคปชั่นว่า “Our first family stroll in public @s_kantapong @valentina.erika.b Excuse the bad quality of the video ”

ทั้งนี้ คิตตี้ เผยถึงความรู้สึกสุดจะบรรยายกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนี้ และยังขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนพวกเราเสมอ ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาส่งหัวใจรัวๆ พร้อมทั้งต่างดีใจ อาทิ ดีใจจังเลยคะ ขอให้คุณเอสสุขภาพดีขึ้นๆๆๆทุกๆวันนะคะ , ดีใจด้วยนะคะ เอาใจช่วยตลอดเวลาที่รู้ข่าว ต่อจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานะคะ , ปาฏิหาริย์มีอยู่จริง เดี๋ยวว่างจะไปเล่นเกมส์ด้วยกันอีกนะ @s_kantapong ปล. ตัดผมรอบนี้หล่อเหมือนเดิมแล้วน๊า เป็นต้น