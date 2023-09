ครั้งแรกในไทย! Zack Tabudlo ชวนเพื่อนศิลปินเสิร์ฟความฟิน ขึ้นสเตจ Zack & Friends Showcase in Bangkok สนุกเกินต้าน เอาใจแฟนเพลงกว่า 400 คน

ค่ายเพลง Universal Music Thailand พาศิลปินซูเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์ Zack Tabudlo เจ้าของยอดสตรีมเพลงมากกว่า 5 พันล้านครั้งจากทั่วโลก ข้ามประเทศจัดโชว์เคสที่ไทยครั้งแรก ในงาน Zack & Friends Showcase in Bangkok พร้อมแท็กทีมเพื่อนศิลปินชาวไทยอย่าง Ice Paris, PUN และ MXFRUIT มาจอยโมเม้นท์สนุกสุดฟิน เพื่อตอกย้ำความสำเร็จและความฮอตจากสองซิงเกิลฮิตอย่าง Pano ที่กวาดยอดสตรีมสูงถึง 1.2 พันล้านสตรีมทั่วโลก

อีกทั้งยังเป็นเพลงฮิตไวรัลที่ดังในประเทศไทยจนมี Official Thai Lyrics Video ออกมามอบให้แฟนเพลง ชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งซิงเกิล Give Me Your Forever เพลงรักโรแมนติกสุดซึ้ง ที่ได้ซูเปอร์สตาร์ของไทยอย่าง บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ มาร่วมฟีเจอริ่ง ทำให้เพลงนี้มียอดสตรีมจากทั่วโลกสูงถึง 1.3 พันล้านครั้ง และครองบาร์อันดับ 1 บนชาร์ต EAZY FM 105.5 คลื่นวิทยุในประเทศไทยถึง 2 อาทิตย์

ภายในงาน Zack & Friends Showcase in Bangkok มีโซน Backdrop Zack & Friends ให้ทุกคนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกลงโซเชียล พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังเข้าร่วมงานอาทิ พีท และเซย่า ทองเจือ, SPRITE, OG BOBBY, DON KIDS, TAMP, SEEDAA THEVILLIAN และ บิ๊กบูม-จิรายุ รวมถึงสื่อมวลชนและแฟนเพลงกว่า 400 คน ทยอยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ไม่เพียงเท่านี้ ก่อนเริ่มงานยังมีกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้แฟนเพลงผู้โชคดี ได้พบปะ พูดคุย ถ่ายรูป ร่วมกับ Zack Tabudlo แบบใกล้ชิดและรับ Tote Bag พร้อมลายเซ็นจาก Zack Tabudlo

งาน Zack & Friends Showcase in Bangkok เปิดโชว์แรกด้วย MXFRUIT เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่ายเพลง TADA LABELS ที่มาโชว์พลังเสียงฟีลกู้ดสุดละมุนในบทเพลง strawberry ice cream ต่อด้วยซิงเกิลฮีลใจอย่าง THERAPIST จาก PUN ศิลปินคนล่าสุดจากค่ายเพลง Universal Music Thailand ก่อนดีเจ ณภัทร-นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ พิธีกรดำเนินงาน จะเชิญ Zack Tabudlo ขึ้นมากล่าวทักทายสวัสดีแฟนเพลง เป็นภาษาไทย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการมาประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 และความรู้สึกที่ได้จัดโชว์เคสเป็นครั้งแรก

ความสนุกสุดฟินเริ่มต้นขึ้นกับโชว์แบบต่อเนื่อง ที่มาพร้อมเซ็ตลิสต์เพลงจาก Zack Tabudlo แบบจัดเต็ม ที่ขนทัพนักดนตรีมาสมทบแบบ Full Band เปิดตัวบรรเลงเพลง Intro ต่อด้วยซิงเกิลภาษาอังกฤษอย่าง Elizabeth และ Heart Can’t Lose ตามมาด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงโปรดของ Zack อย่าง Cruel ที่ได้เชิญเพื่อนศิลปินไทยอย่าง PUN ขึ้นมาร่วมร้อง

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแสดงกับศิลปินระดับ Global ครั้งแรกของ PUN และต่อด้วยซิงเกิลไวรัลฮิตอย่าง Pano ที่ได้เพื่อนศิลปินเกิลกรุ๊ปอย่าง MXFRUIT มาโชว์สกิลการร้องในภาษาตากาล็อกครั้งแรกแบบฟินๆ นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของงานที่ทีมงานแอบจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ Zack เปิดคลิปวิดีโอจาก บิวกิ้น ที่เป็นเพื่อนศิลปินคนไทยคนแรกของ Zack และยังเคยร่วมงานกันในเพลงรักโรแมนติก Give Me Your Forever ที่ได้กล่าวทักทายส่งกำลังใจมาให้หนุ่ม Zack กับงาน Showcase ครั้งแรก ในประเทศไทย ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภารกิจ

อย่างไรก็ตาม Zack ได้เชิญอีกหนึ่งศิลปินเพื่อนซี้ชาวไทยอย่าง Ice Paris มาร่วมร้องเพลงฮิต Give Me Your Forever เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เพราะอบอุ่น เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงลั่นฮอลล์ ก่อนเข้าโชว์สุดท้ายกับ Binibini เพลงดังที่ทำให้ Zack คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Global Spotify มาได้อย่างสวยงาม

นอกจากจะได้ชมโชว์จาก Zack และเพื่อนศิลปินแล้ว แฟน ๆ ทั้งหมดยังได้ร่วมเล่นเกมใบ้คำ ชาเย็น กันอย่างสนุกสนาน ด้าน Zack Tabudlo ได้พูดถึงความรู้สึกในการมาประเทศไทยครั้งนี้อย่างเป็นกันเองว่า

“ผมอยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ และขอบคุณสำหรับยอดสตรีมเพลงอันท่วมท้นจากแฟนเพลงชาวไทย ครั้งนี้เป็นการจัดโชว์เคสครั้งแรกของผมในประเทศไทย และในวันพรุ่งนี้จะมีอีก 1 โปรเจกต์ใหญ่ ที่ผมยังบอกทุกคนไม่ได้ว่าคืองานอะไร แต่เชื่อได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมจะได้ทำกับเพื่อนคนไทยของผม ส่วนเพื่อนชาวไทยของผมมีใครบ้างทุกคนรอลุ้นกันนะครับ”

นับว่าเป็นการจัดโชว์เคสครั้งแรกในประเทศไทย ที่สร้างความประทับใจให้เหล่าแฟนเพลง และหากใครยังคิดถึง Zack & Friends Showcase in Bangkok อยู่ เรายังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นของที่ระลึกอย่างกระเป๋าผ้า Zack & Friends สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมลายเซ็นจาก Zack Tabudlo , Ice Paris, PUN และ MXFRUIT ทั้งหมด 5 รางวัลเท่านั้น

โดยสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆ เพียงแค่เช็คอินบรรยากาศภายในงาน ลง Instagram หรือ TikTok พร้อมใช้เพลง Pano หรือ Give Me Your Forever แท็กแอคเคาท์ Zack Tabudlo และ Universal Music Thailand พร้อมติดแฮชแท็ก #ZackTabudloInBKK #ZackAndFriends

โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายนนี้ เท่านั้น!! ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 19 กันยายน 2566 ทาง Facebook page Universal Music Thailand

สามารถติดตาม Zack Tabudlo ได้ที่ INSTAGRAM | FACEBOOK | TIKTOK | YOUTUBE

ติดตาม Universal Music Thailand ใน Platform ต่างๆ ได้ที่ INSTAGRAM | FACEBOOK | TWITTER | TIKTOK