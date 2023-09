ต้อนรับสมาชิกคนที่5ของครอบครัวยินดีกันลั่นไอจี เปิดภาพแรก นาวิน ต้าร์ เฮหนัก ไฮโซน้ำหวาน คลอด น้องไมกี้ ลูกชายแล้ว เมียแซวพ่อดีใจเหมือนคลอดเองเลย

เป็นคุณพ่อลูกสามมาครบทั้งลูกสาวลูกชายแล้ว นาวิน ต้าร์ โพสต์ภาพแรกสุดดีใจ หลังจาก ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยา คลอดลูกคนที่ 3 เป็นผู้ชาย เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่นต้อนรับลูกชายโดยตั้งชื่อเล่นน่ารักด้วยว่า

“สวัสดีครับผมชื่อ ดช. ไมกี้ ภาวิน เยาวพลกุล ครับ welcome to the world my son. ” ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิง แฟนคลับร่วมยินดีจำนวนมาก

ขณะที่ ไฮโซน้ำหวาน ก็โพสต์ภาพต้อนรับลูกชาย พร้อมทั้งแคปชั่นแซวสามีด้วยว่า “ครอบครัวเราเพิ่มเจ้าหนูน้อยมาอีกคนแล้วนะคะวันนี้ ยินดีต้อนรับนะครับ ไมกี้น้อยของพ่อกับแม่ #navintarfamily #navintar #mybaby #newbornbaby #แม่ลูก3 พ่อดีใจเหมือนคลอดเองเลย”