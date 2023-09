โต้ง ทูพี ควงคู่ พลอย เฌอมาลย์ ดินเนอร์หวานวันเกิด สยบข่าวลือรักสะดุด

หลังจากที่หลายคนจับตาความรักระหว่างแร็พเปอร์ชื่อดัง โต้ง ทูพี กับ พลอย เฌอมาลย์ แฟนสาวรุ่นพี่ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 41 ปี ของสาวพลอย พบว่าหวานใจ หนุ่มโต้ง ลงไอจีสตอรี่รัวๆ อวยพรวันเกิดแฟนสาว แถมยังมีภาพคู่หวาน พร้อมคำอวยพรบอกรักด้วย

ก่อนที่ต่อมา สาวพลอย จะลงสตอรี่ตัดพ้อ “เพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมา พลอยไม่มีสิทธิ์ง่วง” และ “พลอย = ทำอะไรก็ผิดก่อน” ขณะที่สตอรี่ของฝ่ายชายที่ลงคลิปอวยพรวันเกิดไว้ก็หายหมด รวมทั้งภาพคู่กับคำอวยพรก็ไม่มีแล้ว ซึ่งไม่รู้ว่าลบทิ้งหรือซ่อนไว้ ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ หรือว่าความรักที่เพิ่งเริ่มต้นไม่นานจะสะดุดซะแล้ว

ล่าสุดวันที่ 16 ก.ย. หนุ่มโต้ง ได้ออกมาโพสต์คลิปและภาพฉลองดินเนอร์หวานเจี๊ยบกับแฟนสาว พลอย เฌอมาลย์ ผ่านทางไอจีส่วนตัว พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า “Birthday dinner treat at her fav. @chermarn HBD again lol” ซึ่ง พลอย ก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่า “รักมากเลยคับ” เรียกว่าสยบข่าวลือรักสะดุดกันเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพ IG : twopee