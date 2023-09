หนุ่ม กรรชัย ก็มาคอมเมนต์ หลัง เบียร์ โพสต์ยอมรับปมภาพหลุด คนบันเทิงมาเต็ม

วี-จ๊ะ-ปุ้มปุ้ย-แพรจ๋า ก็มา หนุ่ม กรรชัย โผล่คอมเมนต์ หลัง เบียร์ โพสต์ยอมรับปมภาพหลุด คนบันเทิงคนดังมาเต็ม

จากกรณี เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงเรื่องราวกระแสการปล่อยภาพลับหลุดที่เกิดขึ้น นอกจากยอมรับถึงภาพดังกล่าวเป็นตัวเองและเผยถึงที่มาภาพและบทเรียนครั้งนี้ ทั้งยังขอโทษแฟนเก่าที่อยู่ในวงการบันเทิง วงการเพลง วงการเกม ที่ต้องเดือดร้อนไปด้วย ล่าสุดตำรวจมีการจับกุมแฟนเก่านอกวงการของสาวเบียร์แล้วนั้น

ขณะที่ส่องคอมเมนต์หลังสาวเบียร์โพสต์เรื่องราวครั้งนี้ล่าสุด ทั้งทางไอจีและเฟซบุ๊ก พบว่ามีคนดังคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจ จำนวนมาก อาทิ หนุ่ม กรรชัย ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเบียร์ว่า “ชื่นชมน้องจากใจครับ น้องเข้มแข็งมาก พี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบียร์”

วี วิโอเลต ก็เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนว่า “You do not deserve any of this. Can not imagine what you’re going through. อ่านแถลงแล้วรู้เลยว่าแก strong มาก เป็นกำลังใจให้นะเบียร์” , จ๊ะ นงผณี ก็ส่งกำลังใจด้วยว่า “เป็นกำลังใจให้นะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” , ปุ้มปุ้ย ก็บอกว่า “สตรอง”

โดยเพื่อนบางคน อาทิ แพรจ๋า เดอะวอยซ์ ก็เข้ามาบอกด้วยว่า “จากนี้เราจะพยายามตามซื้อของทุกอย่างที่เบียร์เป็นพรีเซนเตอร์ จะแชร์และสนับสนุนเบียร์ตลอดเท่าที่จะทำได้ จะไม่ยอมให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายโดนผลกระทบฝ่ายเดียวอีกต่อไป ขอให้จากนี้เบียร์ดังมากกว่าเดิม งานเยอะๆและรวยมากกว่าเดิม คิดหวังสิ่งใดขอให้เบียร์สมปรารถนา มีแต่ความสุขเข้ามานะ เราไม่มีสิทธิ์ผิดหวังอะไรในตัวเบียร์เลย เบียร์เป็นตัวอย่างของผู้หญิงรุ่นใหม่ ที่ดี แข็งแกร่ง เป็นตัวของตัวเอง ถึงเราจะอายุมากกว่า แต่เราได้รับ inspiration จากความเป็นตัวของตัวเองของเบียร์เสมอ เราภูมิใจที่ได้มาเป็นแฟนคลับของน้องและได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งไว้นะน้อง You are doing great! I’m so proud of you sending lots of love to you always” โดยมีคนเข้ามาร่วมกดไลก์สนับสนุนจำนวนมาก เป็นต้น