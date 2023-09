ในที่สุดโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็มาถึง! แดนนี่ โพสต์ถึงอดีตภรรยา “มิ้วกี้ ไปรยา” และ “อดีตแม่ยาย” ทำแฟนคลับดีใจกันใหญ่ ลุ้นคืนดีอีกครั้ง

หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงมีนาคม 2565 คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซู่ “มิ้วกี้ ไปรยา” ได้ประกาศเลิกราแยกทางกับสามีหนุ่ม “แดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง” ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่มีการแฉเดือดถึงสาเหตุของการเลิกรา จนนำสู่การจดทะเบียนหย่าในที่สุด

โดยหลังจากทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่าร้างกันนั้น ด้าน มิ้วกี้ ก็มีการเปิดใจหนุ่มหล่อหน้าตาดี “Kevin” แต่ก็มีสาเหตุให้ “มิ้วกี้ และ Kevin” จบความสัมพันธ์ฐานะแฟนเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกัน

จากนั้นต่อมามิ้วกี้ เปิดใจคบหาดูใจกับเชฟร้านดัง อย่าง “เชฟ Adink” จนเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 มิ้วกี้ ได้เลิกรากับ “เชฟ Adink” และดูเหมือนความรักครั้งนี้จะจบลงไม่สวย

ขณะที่ “แดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง” อดีตสามีของมิ้วกี้ ตั้งแต่เลิกกับมิ้วกี้ก็ไม่มีข่าวกับสาวคนไหนเลย โดยมีเพียงข่าวแว่วออกมาว่า “แดนนี่” มีสาวคนรู้ใจแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการคอมเฟิร์มที่แน่ใจว่า เรื่องข่าวแว่วจริงหรือไม่

ล่าสุด (22 กันยายน 2566) กลับมีโมเมนต์ดีต่อกัน เมื่อ “แดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง” ได้โพสต์ภาพที่หลายรอคอย กับภาพพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อแม่ลูกอีกครั้ง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายสุดหล่อ “น้องกาเนส”

พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดลูก รวมถึงขอบคุณอดีตภรรยาและแม่ยายว่า “Ganesh is a Happy Boy Wish u all a Happy Weekend (กาเนสเป็นเด็กที่มีความสุข และขอให้ลูกมีความสุขในทุกวัน) ขอบคุณมามี๊มิ้วกี้ด้วยนะ รวมถึงคุณยายที่ดูแลให้กาเนสเป็นดีและมีความสุขครับ”

ท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่ที่ได้เห็นภาพที่รอคอยและอบอุ่นของพ่อแม่ลูกกลับมาอีกครั้ง รวมถึงแฟนคลับส่วนหนึ่งลุ้นอยากให้ มิ้วกี้ และ แดนนี่ กลับมาคืนดีกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิม เพราะ ตอนนี้ มิ้วกี้ กลับมาโสดแล้ว

อาทิ อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมชอบคู่นี้มากๆคะน่ารักมาก , น่ารักจังค่ะ ชอบๆๆ , ดีใจที่สุดที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้ง รักทั้งสามคนเสมอและตลอดไปนะคะ , ฉันรอคอยภาพนี้แทบทุกวัน รักครอบครัวนี้่ค่ะ , น่ารัก อยากให้ทุกคนกลับมาพร้อมหน้า และ ดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้ง

ขอบคุณอินสตาแกรม dannybless13