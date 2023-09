โพสต์นี้มีสะดุ้ง วิว วรรณรท ลั่น ใจเย็น ปล่อยให้เวรกรรมทำงาน

หลังจากที่คู่รักอย่าง พระเอกหนุ่ม เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ วิว วรรณรท ออกมาเปิดใจแล้วทั้ง2ฝ่าย ถึงสาเหตุที่เลิกว่าเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่เกี่ยวกับมือที่สาม แถมต่างฝ่ายต่างอันฟอลโลกันไปแล้วเรียบร้อย เพื่อแสดงความชัดเจนว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องการเลิกราของทั้งคู่ ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ยังคงจับตาความสัมพันธ์ ระหว่าง เจษ กับนางเอกสาว ปราง กัญญ์ณรัณ ที่ทั้งคู่มักมีภาพหวานโปรโมทละคร จนเคยมีดราม่าโปรโมทเกินงานมาแล้ว แถมโยงว่าเป็นสาเหตุทำให้เจษเปลี่ยนไป แต่เรื่องนี้ เจษ ก็ยืนยันหนักแน่น ว่ามันเป็นแค่งาน

และล่าสุดมีประเด็นมากระตุกต่อมเผือกอีกครั้ง เมื่อสาววิว ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพข้อความภาษาอังกฤษว่า Keep Calm and Let Krama Finish it. แปลได้ว่า ใจเย็นๆ แล้วปล่อยให้กรรมมันทำงาน งานนี้เรียกว่ามีสะดุ้ง และกลายเป็นเสียงฮือฮาว่าที่เธออกมาโพสต์แบบนี้นั้นแฝงนัยยะอะไรหรือไม่ จะเกี่ยวข้องกับอดีตคนรักอย่างหนุ่มเจษหรือเปล่า? ยังไงก็คงต้องรอฟังจากเธออีกครั้งหนึ่ง