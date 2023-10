จะได้เป็นการสนับสนุนคนดีๆ แห่ดีใจด้วยสนั่นโพสต์ มาร์กี้ ยิ้มไม่หุบโพสต์ประกาศเจอแหวน คอมเมนต์แนะเอาหน้าคนทำดีมาลงด้วย

หลังเครียดหนักทำแหวนขอแต่งงานหล่นหายในห้าง ทำเอานางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี ภรรยา ป๊อก ภัสสรกรณ์ ทายาทห้างดัง ประกาศตามหาพร้อมเผยคลิปนาทีแหวนร่วงออกมาจากกระเป๋า โพสต์ไปไม่กี่วัน ล่าสุด สาวมาร์กี้ดีใจประกาศกลางไอจีแจ้งข่าว

โดยคุณแม่ลูกแฝด มาร์กี้ โพสต์โชว์แหวนที่นิ้วโมเมนต์ดีใจหนักมาก พร้อมแคปชั่นว่า “I guess miracle do happen โชคดีจริงๆที่เจอคนดีเอามาคืน เราเชื่อมาตลอดว่าคิดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ and never loose hope ยิ้มไม่หุบเลยจ้าาา”

งานนี้เพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์รัวแห่ดีใจด้วยเลย อาทิ เบลล่า , ณเดชน์ , เดียร์น่า , เป้ อารักษ์ , มะปราง , ใหม่ ดาวิกา , เต๋อ , มาร์ช รวมทั้งคุณแม่ของสาวมาร์กี้ ก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกสาวด้วยว่า คิดดีทำดีได้ดี ที่สำคัญมีแม่เป็นแม่หมอ

ขณะที่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า “เอาหน้าคนทำความดีมาลงด้วยนะคะ จะได้เป็นการสนับสนุนคนดีๆแบบนี้” โดยมีคนเข้ามากดไลก์จำนวนมากกับคอมเมนต์ดังกล่าว