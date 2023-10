วุ้นเส้น ควงว่าที่เจ้าบ่าว เผยฤกษ์แต่ง ของานเล็กๆ เพื่อนเจ้าสาวเพียบ

เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนาทีหวานใจนักธุรกิจหนุ่มรุ่นน้อง นิกม์ ธนะภูมิกุล คุกเข่าขอแต่งงานแล้ว แต่ครั้งนี้ วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ควงว่าที่เจ้าบ่าว มาร่วมงาน SEWA : The Enchanted Village Celebration and New Product Lauching ร่วมฉลองความสำเร็จยอดขาย 200 ล้านบาท

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัว Gaysorn Urban Resort ที่ เกษร พลาซ่า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์คู่ถึงแพลนงานแต่ง

ตอนขอแต่งงาน โมเมนต์เป็นยังไง? นิกม์ “ตอนนั้นไปปารีสกันก่อน แล้วไปช็องปาญ ตอนนั้นวุ้นเคยบอกว่าเขาชอบโรงแรมนี้มาก (โรงแรม Domaine les Crayeres ประเทศฝรั่งเศส) ก็พากันไป ตอนนั้นวุ้นไปถ่ายงานด้วย ไปถ่ายแฟชั่น ก็เลยไปคุยกับช่างภาพว่าขอสักนิดนึงเซอร์ไพรส์วุ้นที่นี่ ตรงนี้ ในชุดแบบนี้”

วุ้นเส้น “บอกไปสิ เพิ่งบอกช่างภาพก่อน 1 วัน ช่างภาพเซอร์ไพรส์กว่า เพราะเหมือนตอนแรกที่ไป เราไปทำงาน ถ่ายแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ ไปถ่ายที่โน่นหมดเลย วันนึงตอนเขาขอ อันนี้วุ้นมารู้ทีหลัง เขาไลน์ไปหาตากล้องล่วงหน้าก่อนวันนึง ช่างภาพเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย แต่เขาก็ถ่ายให้ รูปอาจไม่ได้เยอะ เพราะไม่ได้ตั้งใจจ้างมาถ่ายอันนี้นะ ทุกคนก็เซอร์ไพรส์ แต่เพื่อนๆ ที่ไปรู้เรื่อง”

เตรียมแผนไว้นานแค่ไหน? นิกม์ “สักพักนึงแล้ว คุยกับพี่พีเค และพี่เมย์ อาฟเตอร์ยู เป็นสองคนที่ช่วยคิด เป็นที่ปรึกษา ก็คิดมาหลายเดือนแล้ว ถ้าไม่ทริปนี้ก็ทริปหน้า”

ระหว่างเตรียมแผน กลัววุ้นเส้นจับโป๊ะได้มั้ย? นิกม์ “กลัวนิดนึง พยายามเนียนที่สุด (หัวเราะ)”

ตอนถ่ายรูปมือโดนกล่องแหวน? วุ้นเส้น “เหมือนเขาก็เดินมาถ่ายรูปคู่ใช่ไหม แล้วตากล้องก็บอกว่ากอดกันหน่อย โน่นนั่นนี่ เราก็อ๊ะๆ ถ่ายไว้ ไม่ได้เอารูปไปทำอะไร ก็ถ่ายเก็บไว้ แล้วมือเราไปโดนกระเป๋าเขา แล้วเขาซ่อนอยู่ตรงนั้น ใจเราก็แบบ แน่เลย แต่เราก็พูดไม่ออกแล้ว รออยู่ว่าเขาจะพูดอะไรต่อ”

ต้องเปลี่ยนแผนมั้ย? นิกม์ “จริงๆ เตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้ว แต่พูดไปนิดเดียวก็จำไม่ได้ (หัวเราะ) ตื่นเต้น ตอนนี้ก็จำได้นิดหน่อย”

วุ้นเส้น “อุ้ย เธอจะพูดตรงนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเขิน คนเยอะ พูดสั้นๆ”

นิกม์ “พูดว่าอะไร (หัวเราะ) ก็จำไม่ได้เหมือนกัน”

วุ้นเส้น “เท่าที่เราจำได้ เราคบกันมาก็มีความสุขทุกวัน หลังจากนี้อะไรนะ”

นิกม์ “ก็อยากอยู่ด้วยกันตลอด พูดไปนิดนึงแล้วน้ำตาเริ่มไหล ก็เลิกพูดดีกว่า เดี๋ยวน้ำตาท่วมจอ”

วุ้นเส้น “เริ่มซึ้ง (หัวเราะ) เลยหยุด ไม่ต้องซึ้งแล้ว ถ่ายรูป ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก”

วางแผนเรื่องแต่ง? นิกม์ “ก็คุยกันอยู่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่”

วุ้นเส้น “แพลนวันว่าน่าจะก.ย. ปีหน้า ทันๆ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย จริงๆ ถ้าคิดกันเองอยากได้แบบอบอุ่น เราอยากได้เหมือนคนสนิทคนในครอบครัวเล็กๆ แต่จัดสไตล์ไหนยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น เพราะเพิ่งกลับมา แล้วลุยงานเลย ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าและเซวา แต่เขาบอกก่อนแล้วว่าภายในปีนี้ทุกอย่างต้องคอนเฟิร์มแล้วว่าวัน สถานที่ คอนเซ็ปต์ทุกอย่าง”

แต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย? วุ้นเส้น “ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย เดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะต้องแบบ สิ้นเดือนแล้วเธอ เราต้องคิดแล้ว เพราะงานวันนี้เราก็เตรียมนานเหมือนกัน เราคิดไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวเราคือใครบ้าง ตอนนี้หลายคนช่วยกันอยู่ แต่คนทำจริงๆ ก็น่าจะเวดดิ้งแพลนเนอร์แหละ ช่วยกันทำ”

ตั้งใจจัดกี่วัน? วุ้นเส้น “โอ้ย ทำไมต้องแต่งหลายวันล่ะ วันเดียวไม่พอเหรอ ไม่เกิน 2 วัน เดี๋ยวบอก (หัวเราะ วุ้นอยากให้งานเล็กๆ เพื่อนๆ กันมากกว่า”

แต่เพื่อนเยอะมาก? วุ้นเส้น “นั่นน่ะสิ (หัวเราะ) แต่เราต้องเมเนทกัน แต่เราโชคดีที่เพื่อนเขากับเพื่อนเราคือกลุ่มเดียวกันหลายคน ก็อาจให้เบียดๆ กันมาได้ แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เป็นพันคน ไม่น่าจะขนาดนั้น”

รีวิวว่าที่ภรรยาเป็นยังไงบ้าง? นิกม์ “จริงๆ วุ้นเป็นคนตั้งใจ สม่ำเสมอ และจริงใจกับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจ วุ้นตั้งใจ 120 เปอร์เซ็นต์เลย และสม่ำเสมอตลอด จริงใจ อะไรดีก็บอกว่าดี ถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดี ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจ อบอุ่นตลอด ดูแลดีมาก (หัวเราะ)”

วุ้นเส้น “เราไม่เคยทะเลาะกันเลย เขาใจเย็นด้วยแหละ ใจเย็นกันทั้งคู่ ก็เลยเออ ชิลๆ ไป”

นิกม์ “เราก็พยายามคุยกันตลอด มีประเด็นอะไรก็คุยกันล่วงหน้าว่ามีประเด็นอะไรไหม”

นิกม์น่ารักยังไง? วุ้นเส้น “ชอบที่อยู่แล้วสบายใจ เราอายุถึงจุดนึงเราจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไร ตอนเด็กๆ เราอาจคิดว่าเอาแบบนี้ก็พอ ตามสเปกโน่นนี่ แต่ว่าพอโตขึ้นมา บางทีตามสเปก แต่นิสัยเข้ากันไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็อยู่ที่จิตใจแหละ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่ท็อกซิกใส่กัน มีความสุขไปเรื่อยๆ เหมือนเข้าใจกันและซัปพอร์ตกัน ไม่ว่าจะเรื่องอื่น เรื่องเปลือก เรื่องภายนอกเราไม่ได้ขนาดนั้น

แต่เรื่องการคุยกัน สำคัญสุด เขาเข้าใจเราทุกอย่าง ที่ชอบคือเขารับเราได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะสภาพดีไม่ดี ทุกคนไม่ได้ดีตลอด นึกออกเปล่า บางทีก็อารมณ์อีกแบบนึง บางทีก็ยังไม่ได้แต่งหน้าสวย โทรม เขาก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้แบบอี๋เธอไม่สวย หน้าเขาเขาก็ยังเอ็นดูเรา ก็เลยโอเค ฉันเป็นอะไรก็ได้แล้วแหละ”

วุ้นเส้นในสายตานิกม์คือ? นิกม์ “สวยตลอด ทั้งนอกและใน”

จำวันที่ขอเป็นแฟนได้ไหม เมื่อไหร่? วุ้นเส้น “ขอ ในอาฟเตอร์ยู”

นิกม์ “รู้จักพี่เมย์ อาฟเตอร์ยูมาตั้งแต่เด็กแล้ว เป็นเพื่อนกัน พี่สาวเป็นเพื่อนกับพี่เมย์ด้วย เขาเลยเห็นมานานแล้ว เขาก็เชียร์วุ้นด้วย พาไปกินข้าวกัน และพูดตรงๆ ว่านี่เป็นแฟนกันหรือเปล่า”

วุ้นเส้น “คือเราเป็นแฟนกันได้เพราะคุณเมย์ เราไม่กล้าพูด เขาก็ไม่กล้าพูด คือคนอย่างเขาไม่เคยจีบดารา ไม่รู้จะยังไง เขาธรรมชาติมากเลย เวลาเขาจะพูดไรเขาอาจจะไม่ค่อยกล้า ไม่มั่นใจ คุณเมย์เลยเหมือนตัวเชียร์อัปให้เราเปิดใจ”

เขาเป็นคนกำหนดสถานะให้? วุ้นเส้น “ใช่ เขาพูดก่อนเราอีก เป็นแฟนกันหรือเปล่า (หัวเราะ)”

เรือนหอเตรียมหรือยัง? วุ้นเส้น “ตอนนี้ดูที่อยู่ค่ะ คงยังไม่ได้อยู่บ้านเร็วๆ นี้หรอก เรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น ว่าจะแต่งงาน กว่าจะอะไรก็อีกสักพักนึง ก่อนแต่งก็ค่อยๆ คิดแล้วกัน ทุกวันนี้เราก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน สักพักนึง ลองดู เวลาไปเที่ยวด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ก็เรียนรู้กันไปแล้ว แต่จะให้จริงจังอะไร ขอคิดอีกที”

แก๊งนางฟ้าจะครบทีมมั้ยงานแต่งปีหน้า? วุ้นเส้น “ต้องชวนทุกคนแน่นอน วุ้นก็คิดว่าเพื่อนเจ้าสาวจะกี่คน เพราะเพื่อนเราก็มีหลายกลุ่ม เดี๋ยวรอดูว่าใคร แต่ก็ต้องพร้อมหมดแหละ เพราะเราต้องล็อกคิวล่วงหน้านานมาก”