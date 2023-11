พระเอกเกาหลีแถวหน้าชื่อดัง ยูยอนซอก มาไทยพร้อมจัดแฟนมีตในรอบ 5 ปี เผยสเป๊กสาว ชมเปาะคนไทยยิ้มสวย

ก่อนจะไปเช็กอินความสุขในงานแฟนมีตติ้ง “ยูยอนซอก” พระเอกเกาหลีแถวหน้าชื่อดัง จากซีรีส์ฮอต Hospital Playlist, Dr.Romantic และ Reply1994 ได้มาพบปะสื่อมวลชน และแฟนๆ ในงานแถลงข่าว “ยูยอนซอก YOOYEONSEOK DEBUT 20th ANNIVERSARY ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK, FALLING FOR YOO” ที่ห้องบอลรูม ชั้น M รร.เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ วานนี้(3พ.ย.)

งานนี้อบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มของพระเอกคนดังตั้งแต่ปรากฏตัว พร้อมทักทายด้วยประโยคภาษาไทย “สวัสดีครับ ผมยูยอนซอกครับ” จากนั้นกล่าวต่อว่า “ผมไม่ได้มาประเทศไทยนานประมาณ 5 ปีแล้ว ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมากเพราะตั้งแต่วันที่ผมเดินทางมาถึงเมืองไทยทุกคนต้อนรับอบอุ่นมากๆ รู้สึกดีและประทับใจมาก”

ถามถึงเอเชียแฟนมีตติ้งซึ่งครบรอบเดบิวต์ 20 ปีพอดี ทำไมต้องเป็น FALLING FOR YOO?

“ปีนี้ครบรอบ 20 ปีเดบิวต์ใช่มั้ยครับ ผมก็เลยทำเพลงเพื่อแฟนๆ ชื่อว่า Falling คิดว่าอยากให้งานแฟนมีตติ้งเหมาะกับคอนเซ็ปต์คำว่า Falling เลย ตั้งชื่อว่า FALLING FOR YOO ซึ่ง YOU อาจจะหมายความว่า “คุณ” แต่ตามชื่อของเรา YOO หมายถึงตัวผม เหมือนกับว่าทุกๆ คนตกหลุมรักผมอีกครั้งหนึ่งด้วย”

เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนชาวไทยในแฟนมีตติ้งครั้งนี้บ้าง? “ผมจะบอกให้ประมาณว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่ผมเตรียมมา ซึ่งตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ อยากให้ไปรอชมในงานแฟนมีตติ้ง(ยิ้ม) แต่วันนี้ผมก็มีเตรียมภาษาไทยมาฝากทุกคนเล็กน้อยว่า “วันนี้คุณสวยจัง”(หัวเราะ)”

สเป๊กผู้หญิงเป็นแบบไหน? “คำตอบของผมยังเหมือนเดิมว่าผมชอบผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่สวยงาม อยากจะบอกว่าพอมาถึงที่ประเทศไทยแฟนๆ ชาวไทยส่งรอยยิ้มให้ผมตลอด ซึ่งทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงาม มากๆ เลย ส่วนสถานที่ที่อยากไปคือเชียงใหม่ เพราะเพื่อนๆ ที่เคยไปเที่ยวบอกว่าดีมากเลย”

ฝากแฟนมีตติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้น? “ผมไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนาน ครั้งนี้ได้กลับมาด้วยงานแฟน มีตติ้ง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและจะมาให้กำลังใจผม หวังว่างานจะสนุกแน่นอน แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆ นะครับ” ก่อนทิ้งท้ายด้วยประโยคมัดใจว่า “ผมรักคุณ”

สำหรับ “ยูยอนซอก YOOYEONSEOK DEBUT 20th ANNIVERSARY ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK, FALLING FOR YOO” จะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้(4พ.ย.) ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สร้างสรรค์โดยผู้จัด VVe Entertainment.