อิโมจิทรงพลัง นนกุล เจอ แอฟ มองบน ถึงกับบ่นหนาว

แหม..วันก่อนยังโชว์ซิกแพ็กให้สาวๆ ได้กรี๊ดกร๊าดกันอยู่เลย มาวันนี้นักแสดงหนุ่มหน้าหวาน นนกุล ชานน สันตินธรกุล แต่งตัวเรียบร้อย เรียกว่ามิดชิดก็ว่าได้

พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า เริ่มหนาวๆแระ ใส่เสื้อดีกว่า 😬 let wear some shirt now 😬

ทางด้านหวานใจ แอฟ ทักษอร ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า อยู่ๆก็หนาวเนอะ 🤭 งานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปแซวทั้งคู่ว่า รู้เลยนะเพราะใคร, เจอมองบน..อากาศหนาวเลย,กลัวแม่แหละอิอิ😍,สาเหตุอากาศหนาวมาแล้วว 😍 ,หนาวสิ อีโมจิมองบนขนาดนั้นนน 😂😂 , อีโมจิ 🙄 ช่างทรงพลัง ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : nonkul