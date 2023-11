ใหม่ ดาวิกา ทุ่มทุนสร้าง จ้างลิเกดัง เซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ ดีลลับนาน 7 เดือน

ใหม่ ดาวิกา ทุ่มทุนสร้าง / เรียกว่าเป็นสุดยอดลูกกตัญญู สำหรับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่จัดใหญ่จัดเต็มเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ ด้วยการจ้างลิเกคณะโปรด พร้อมเนรมิตสวนในบ้านเป็นโรงลิเกมาร้องรำถึงในบ้านกันเลย ที่เจ๋งไปกว่านั้น เจ้าตัวยังเป็นนักเก็บความลับตัวยงอีกด้วย เพราะดีลนี้เป็นความลับที่ดีลกันมากว่า 7 เดือน เพื่องานนี้โดยเฉพาะ

ใหม่ ดาวิกา ได้โพสต์รูปลงในไอจี ที่ตนเองสวมชุดลิเกแบบจัดเต็มเพื่อคุณแม่ พร้อมกับข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ @mommy.muay ปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะ…ขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคน ตั้งแต่ให้เด็กๆ แม่จะชอบพาใหม่ไปดูลิเก น่าจะอายุประมาณสามขวบ ได้ไปบ่อยมากและจะเป็นคณะนี้เท่านั้น ชื่อว่าพรเทพพรทวี แม่ชอบดูลิเกมาก เมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลย

ดังนั้นเลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละ ใหม่จะเอาคณะพรเทพพรทวี มาเล่นลิเกในบ้านของใหม่ เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ … ใหม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลาเจ็ดเดือน เก็บความลับมาตั้งนาน โดยที่ไม่หลุดให้แม่รู้มาก่อน😂❤️🤟🏻วันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆ ดีใจมากเลยนะคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะแม่❤️”

เพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนๆ เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันจำนวนมาก ยกตัวอย่างข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่คนสวยมีความสุขมากๆนะคะ” , “สุขสันต์วันเกิดคุณแม่หมวยนะคะ😍 ด้วยรักและคิดถึงมากๆค่ะ🙏🏻❤️🎂”

น่ารักมากกก สุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับ ❤️” , “สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่หมวย คิดถึงนะคะ ❤️❤️” , “Awww😍😍😍 Happy birthday to your Mom❤️❤️❤️❤️ she is as beautiful as you” , “แฮปปี้มากๆครับคุณแม่”