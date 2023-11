เป้ย ปานวาด แพ้แอลกอฮอล์รุนแรง ผื่นแดงขึ้นปื้นเต็มหน้า ดีที่ นิหน่า พกยาไว้

เป้ย ปานวาด / เอาคนในไอจีตกใจกันยกใหญ่ เมื่อ เป้ย ปานวาด โพสต์รูปและคลิป ใบหน้าตนเอง มีผื่นขึ้นปื้นใหญ่ทั่วใบหน้า พร้อมกับมีข้อความว่า “อ่อนแอก็แพ้ไป…รอบหน้าเสริฟน้ำเปล่านะคะ” 😌 พร้อมแท็กถึง นิหน่า สุฐิตา เพื่อนสนิท @ninanaka

ในคลิปดังกล่าว เป้ย ได้พูดว่า “ดูดิแพ้แอลกอฮอล์ไงมึง นิหน่าเพราะมึงเห็นมั้ย” นิหน่า โต้ว่า “เอ๊า โทษกู” พร้อมกับหัวเราะขำขัน

ในโพสต์นี้ นิหน่า ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “โชคดีนะนี่พกยาแก้แพ้ไปทุกที่ 😅 วันนี้หายแล้วใช่ป่าว” เป้ย เข้ามาตอบว่า “ขอบคุณเพื่อนสำหรับยา ทีนี้เมิงก็ต้องรักกุมากๆนะ 😬”

งานนี้ทำเอาแฟนๆ เข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วง “แพ้น้ำอะไรคะ เห็นแล้วคันแทนเลยค่ะ 😟😟 ❤️❤️” , “กินไปเท่าไหร่😢😢😢😢 get well soon na” รวมถึง แอฟ ทักษอร ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า “ขอให้เพื่อนคนสวยหายเร็วๆนะคะ❤️✌🏻❤️”