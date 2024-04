เมนูบันเทิง-หนุ่มวง PROXIE ประกาศผุดงาน 2nd PROXIEversary’s Celebration Fan Meeting ‘Between The Stars’ เสาร์ 25 พ.ค. รอบ 13.00 น.



๛6 หนุ่มวง PROXIE ภายใต้สังกัด bROTHERS Music ประกาศผุดงาน 2nd PROXIEversary’s Celebration Fan Meeting ‘Between The Stars’ เสาร์ 25 พ.ค. รอบ 13.00 น. และรอบ 18.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เปิดจำหน่ายบัตร 4 พ.ค. ตั้งแต่ 10.00 น. ทางเว็บไซต์ Eventpop เตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลย

๛FWD ประกันชีวิต ชวนฉลองวันไหลสงกรานต์ครั้งแรกในกรุงเทพฯ กับฟรีคอนเสิร์ตใหญ่ FWD Music Live Fest 3 #TimeToPlaySongkran เล่นน้ำกลางเมือง 3 วันจุกๆ 19-21 เม.ย. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 19 เม.ย. พบ AGAIN, BAMM, NaNon, 4EVE, PSYCHIC FEVER, Proxie และ Palmy, 20 เม.ย. Cigarettes Summer George, SARAH SALORA, Rooftop, Slapkiss, TATTOO Color และ POLYCAT วันสุดท้าย 21 เม.ย. พบ Chili Fish Sauce, LYKN, Perses, Atlas, URBOY TJ และ Tillybird เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์หน้างาน ตั้งแต่ 13.01 น. และคอนเสิร์ตเริ่ม 14.00 น.เป็นต้นไป จำนวน 800 ท่านต่อวัน

๛ฮอตเกินต้าน LOVE OUT LOUD FAN FEST 2024 : THE LOVE PIRATES มหกรรมความสนุกครั้งใหญ่ของ 9 คู่จิ้นสุดปัง เอิร์ท-มิกซ์, ปอนด์ -ภูวินทร์, เฟิร์ส-ข้าวตัง, จุง-ดัง, ฟอส-บุ๊ค, จิมมี่-ซี, เจมีไนน์-โฟร์ท, เพิร์ธ-ชิม่อน และ วินนี่-สตางค์ จาก GMMTV ประกาศเพิ่มรอบแล้ว อาทิตย์ที่ 19 พ.ค. ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี หลังบัตรรอบแรกเสาร์ที่ 18 พ.ค. Sold Out อย่างรวดเร็ว ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com//

๛วง Bodyslam กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ในคอนเสิร์ต Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live! รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ อาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. เวลา 19.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตร 3 พ.ค. ตั้งแต่ 10.00 น. ที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com รายได้ทั้งหมดมอบให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” จ.สมุทรสาคร

๛NCT DREAM ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งที่สาม โดยแฟนคลับชาวไทยเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมกับคอนเสิร์ต 2024 NCT DREAM WORLD TOUR <THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE> in BANGKOK เสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 มิ.ย. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน นับเป็นการจัดคอนเสิร์ตสเกลสเตเดียมครั้งแรกในประเทศไทยของพวกเขา ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางบัญชีโซเชี่ยล มีเดียต่างๆ ของ SM True