วันที่ 4 พ.ค. ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการบริหารเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เปิดเผยว่าแผนการย้ายรถโบราณ เข้าอาคารมิวเซียมแห่งใหม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

โดยการย้ายรถโบราณล็อตที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-28 ก.พ. 2566 เป็นรถประเภทไมโครคาร์, คลาสสิคคาร์ และรถบัส จำนวน 52 คัน ซึ่งประกอบด้วย Messerchmitt จำนวน 3 คัน, BMW Isetta จำนวน 2 คัน, BMW 600 จำนวน 3 คัน, Mochet จำนวน 2 คัน, Nash จำนวน 2 คัน, Checker จำนวน 4 คัน, RENAULT จำนวน 1 คัน, Citroen HY จำนวน 6 คัน, Willam Sukke จำนวน 2 คัน, Steinwinter จำนวน 5 คัน, Supercomtesse จำนวน 2 คัน, Erad จำนวน 3 คัน, Peel จำนวน 4 คัน, Zundapp Janus จำนวน 2 คัน, Bond Bug จำนวน 2 คัน, Trojan จำนวน 2 คัน, Arola จำนวน 4 คัน, San Francisco จำนวน 1คัน, Leyland จำนวน 1 คัน และ Bus HollyWood จำนวน 1 คัน

ส่วนการย้ายรถล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 3-4 เม.ย. 2566 เป็นรถประเภทคลาสสิคคาร์ จำนวน 53 คัน ประกอบด้วย Mercedes Benz จำนวน 39 คัน, BMW 501 จำนวน 1 คัน, MGA จำนวน 6 คัน, Ford Mustang จำนวน 5 คัน และ Delorean Motor Company (DMC) จำนวน 2 คัน ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นกัน

ทั้งนี้แผนการเคลื่อนย้ายรถโบราณล็อตที่ 3 วางแผนไว้ว่าจะทำการย้ายรถกลุ่มไมโครคาร์และคลาสสิคคาร์ จำนวนมากถึง 70 คัน ช่วงกลางปีนี้

ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า นอกจากการจัดแสดงรถโบราณ แล้ว เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ยังมีแผนการจัดตั้งโชนจัดแสดงเพิ่มเติม โดยใช้ชื่อว่า “โซนอัศวิน” ในพื้นที่ของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งใหม่ด้วย โดยโซนอัศวินได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพยนตร์ฝรั่งเก่าๆที่พระเอกมักจะใส่ชุดเกราะแล้วขี่ม้าขาวมาช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยสงคราม และการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอย่างไม่เป็นธรรม

ตอนนี้เรามีหุ่นอัศวินโบราณที่เคยใช้เข้าฉากหนังดังระดับโลก ถึง 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือ The Story of Joan of Arc : โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีเหล็กหัวใจทมิฬ จำนวน 14 ตัว ซึ่งเป็นหุ่นที่ทำจากไฟเบอร์ผสมเหล็กและอลูมิเนียม ส่วนอีกเรื่องคือ The Three Musketeers : สามทหารเสือ เป็นหุ่นที่ทำจากหนัง จำนวน 1 ตัว ซึ่งหุ่นอัศวินโบราณเหล่านี้ ล้วนแต่ทรงคุณค่าและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ดร.ภาคภูมิ กล่าวอีกว่า นอกจากของสะสมของตนและคุณพ่อ ยังจะจัดแสดงหุ่นอัศวิน ที่ได้รับบริจาคจากแฟนคลับของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณ และสัญญาว่าจะเก็บรักษาหุ่นอัศวินที่ได้รับมาเป็นอย่างดีและจะนำไปจัดแสดงให้กับสาธารณชนได้รับชมพร้อมจารึกชื่อทุกท่านไว้เพื่อเป็นเกียรติที่ท่านไว้วางใจมอบหุ่นอัศวินให้กับเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

“ตอนนี้เราน่าจะมีหุ่นโบราณ มากถึง 40 ตัวแล้ว ที่พร้อมจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชม และจะพยายามตามหาประวัติเรื่องราวของชุดเกราะต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นอกจากได้ชื่นชมความสวยงามของโบราณวัตถุแล้ว ยังจะต้องทราบถึงประวัติความเป็นมา เป็นความรู้ที่มาอยู่คู่เคียงกันด้วย ” ดร.ภาคภูมิ กล่าว