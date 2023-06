Mambu (แมมบู) แพลตฟอร์มธนาคารบนคลาวด์ SaaS ชั้นนำ เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยด้วยการแต่งตั้งทีมงานใหม่ในประเทศ นำทีมโดย นายวรเทพ ยรรยงกุล ผู้จัดการแมมบูประจำประเทศไทย และนายวิวัฒน์ มาสุจันท์ ผู้จัดการพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคประจำประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางทางด้านธนาคารและเทคโนโลยี ทีมแมมบู ประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินของไทย ในเรื่องของผลประโยชน์จากการปฏิวัติการธนาคารดิจิทัลที่กำลังจะมาแทนที่ธนาคารในรูปแบบเดิม หลังจากการออกใบอนุญาตธนาคารเสมือนจริงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยนายวรเทพ เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนร่วมปฏิวัติอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินในประเทศไทย ด้วยเฟรมเวิร์กการออกใบอนุญาตธนาคารเสมือนจริงแบบใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอุตสาหกรรมการธนาคาร ระบบการเงินและการธนาคารของไทยเป็นดั่งกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย และกำลังจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทาง แมมบู ประเทศไทย พร้อมที่จะนำประสบการณ์จากการทำงานในประเทศอื่นๆ ที่เพิ่งให้ใบอนุญาตทางธนาคารดิจิทัล เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อมาพัฒนาให้ธนาคารและสถาบันการเงินของประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์จากโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างแท้จริง”

Mambu แพลตฟอร์มธนาคารบนคลาวด์ SaaS ได้ทำการเปิดตัวที่ยุโรปในปี 2554 และเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 280 รายใน 65 ประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการถึง 110 ล้านคน ประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Mambu จะช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงิน ก้าวกระโดดไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้ ถึงแม้ว่าการใช้คลาวด์สาธารณะในด้านการบริการธนาคารและการเงินเพิ่งเริ่มมีการใช้งานได้ไม่นาน

ด้านนายวิวัฒน์ กล่าวว่า “แม้ว่า ธปท. จะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการใช้คลาวด์สาธารณะในด้านของการบริการทางการเงิน ธนาคารและ FSI ยังคงต้องขออนุมัติจาก ธปท. เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใดๆ บนบริการคลาวด์สาธารณะ แม้ว่าขณะนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะถูกให้บริการบนคลาวด์สาธารณะบ้างแล้วอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีของผลิตภัณฑ์เงินฝาก แมมบู ประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกับ ธปท. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของธนาคารบนคลาวด์ หรือ Cloud banking อย่างแท้จริง และช่วยให้ธนาคารและ FSI เข้าถึงนวัตกรรมของเทคโนโลยีแห่งอนาคต”

แมมบู ร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะชั้นนำระดับโลก 3 ราย ได้แก่ Amazon Web Services (AWS), Google Cloud และ Microsoft Azure เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการวางแผนขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขอบเขต นอกจากนี้แมมบูยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไร้ขีดจำกัด ที่มาพร้อมกับมัลติคลาวด์ที่ สามารถช่วยให้สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย ตอบสนองพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ

นายวิลเลียม เดลล์ รองประธานแมมบูภาคพื้น APAC กล่าวว่า “ในขณะที่ทีมงานของ Mambu APAC ในประเทศสิงคโปร์ ทำงานร่วมกับลูกค้าในประเทศไทยในระยะหนึ่งแล้ว เราเชื่อว่า ณ เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทีมแมมบู ประเทศไทย จะเข้ามาช่วยผลักดันในการสร้างธนาคารเสมือนจริงในประเทศไทย และช่วยให้ธนาคารเหล่านี้เปิดรับโอกาสต่างๆ ที่จะมาถึง”

แมมบูเผยถึง new Thai customer, Next Capital เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารและการให้กู้ยืมบนคลาวด์ SaaS ที่ได้ปรับโฉม Next Capital ให้กลายเป็นสถาบันการกู้ยืมดิจิทัลยุคใหม่ระดับ full-service ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนหนึ่งในประเทศไทยขับเคลื่อนโดย Mambu แล้ว และกำลังมีการเผยเรื่องของลูกค้าใหม่