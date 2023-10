น.ส.จิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ ‘Token X’ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SCBX Group’ เปิดเผยว่า เตรียมเปิดให้จองซื้อโทเคนดิจิทัลเหรียญแรก ‘RealX’ ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (RealX Investment Token) จัดเป็นโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง (Real estate-backed token) โดยการลงทุนในคอนโดมิเนียมหรู “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเลทอง ใจกลางพร้อมพงษ์ พญาไทและทองหล่อ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 361 ยูนิต

เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง 182 บาท ต่อ 1 โทเคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 โทเคน เท่ากับการลงทุนในพื้นที่คอนโดฯ ประมาณ 1 ตารางนิ้ว ช่วยสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนในอสังหาฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยงแก่นักลงทุน ซึ่งการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ มีอายุโครงการ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มโครงการ โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของคอนโดฯ ทั้ง 3 โครงการในปีที่ 1-5 อยู่ที่ 4% 4.25% 4.50% 4.75% และ 5% ต่อปีของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ และในปีที่ 6-10 จะมีการขายคอนโดมิเนียมตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายคืนแก่นักลงทุน

โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถจองซื้อ RealX ผ่านแอพพลิเคชัน Token X และชำระเงินได้ 2 วิธี ได้แก่ 1. ผ่านทาง SCB EASY หรือ 2. ผ่านระบบ Bill Payment เป็นเงินสด/ โอนเงิน หรือชำระด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2566 โดยผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท การจัดสรรโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนนั้นจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายในครั้งนี้ให้กับนักลงทุนแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละรายโดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First come first served) กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณความต้องการซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละประเภท สภาวะตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ Token X และ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ได้จับมือกับ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองบนแพลตฟอร์ม TDX ซึ่งนับเป็นโทเคนดิจิทัลเหรียญแรกที่เข้าเทรดในแพลตฟอร์มดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทาง Token X และบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน RealX เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลในตลาดรอง

“เรายังคงมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Blockchain และ Tokenization ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ผลักดันระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่โลกการเงินแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล ซึ่งมีบริษัทจำนวนมากจากหลากหลายอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านกระบวนการ Initial coin offering (ICO) ดังนี้ Token X ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออกโทเคนและนักลงทุน พยายามผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการลงทุนรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Future of Investment for Everyone อย่างแท้จริง” น.ส.จิตตินันท์ กล่าว