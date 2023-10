นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า MAKE by KBank แอพพลิเคชันจัดการด้านการเงินจาก KBTG ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และเปิดตัวเมื่อปี 2564 มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเริ่มต้นมีวินัยทางการเงินได้ง่ายๆ โดยออกแบบระบบให้มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยสนุกไปกับการออมเงิน นำไปสู่สุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น

ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี MAKE มียอดผู้ใช้งานแล้วเกินกว่า 2 ล้านคน พร้อมตั้งเป้ามียอดผู้ใช้เพิ่มเป็น 5 ล้านคน ภายใน 3 ปีข้างหน้า ด้วยการพัฒนารูปแบบการใช้งานที่ช่วยให้การจัดการเงินง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยต่อยอดจากฟีเจอร์หลัก Cloud Pocket เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมทางการเงินของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการชำระเงินและเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ฟีเจอร์เด่นของ MAKE by KBank ที่เน้นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้จ่ายและบริหารเงินของตนเองได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย

Cloud Pocket ฟีเจอร์ที่ช่วยในการจัดการเงิน ด้วยการแบ่งเงินในบัญชีเป็นหลายๆ กระเป๋า แยกย่อยได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น กระเป๋าเงินเก็บ กระเป๋าค่าใช้จ่าย กระเป๋าเที่ยว เป็นต้น และสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้งานสามารถใส่รูป ตั้งชื่อ และตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดการเงิน ทั้งยังสามารถล็อก Cloud Pocket ของตนเองได้เพื่อไม่ให้เผลอนำเงินออกมาใช้

สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจเก็บเงินร่วมกับเพื่อน แฟน หรือครอบครัว สามารถใช้ฟีเจอร์ Shared Cloud Pocket (คลาวด์พ็อกเก็ตร่วม) โดยกดเพิ่มสมาชิกในขั้นตอนการสร้าง Cloud Pocket ซึ่งการสร้าง Shared Cloud Pocket ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กระเป๋าเงินสำหรับเก็บเงินแต่งงาน กระเป๋าเงินสำหรับเก็บเงินไปเที่ยว เป็นต้น

Expense Summary ฟีเจอร์สรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน มีการแบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม Cloud Pocket ที่ใช้งานจริง และมีการสรุปแยกตามหมวดหมู่ที่โอนออก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของตนเองได้ง่ายๆ ในแต่ละเดือน

Pop Pay (ป๊อปเพย์) ฟีเจอร์การโอนเงินและจ่ายเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless) ผ่านบลูธูทเทคโนโลยีไร้สายในรัศมี 10 เมตร นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินและจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องใช้เลขบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ให้กับเพื่อน หรือคนที่ใช้งาน MAKE by KBank อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Schedule Transfer (ตั้งโอนล่วงหน้า) ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดในปี 2566 ที่สามารถตั้งโอนล่วงหน้า ได้สูงสุดถึง 20 รายการ ช่วยแบ่งเงินเข้า Cloud Pocket อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดจำนวนเงิน ต้นทางและปลายทางกระเป๋า รวมถึงวันที่ต้องการโอนเงินได้ ลดเวลาและขั้นตอนการย้ายเงินใน MAKE แบบรายเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 100,000 บาทแรก

ทั้งนี้ MAKE by KBank มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนเริ่มต้นเก็บเงินและมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Make money management easy for everyone) ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการเงินได้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเงินตามเป้าหมาย การติดตามค่าใช้จ่าย และการวางแผนการเงินในอนาคต โดยจากสถิติการใช้งาน 78% ของผู้ใช้งานหลักของ MAKE by KBank คือกลุ่มผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 30 ปี ด้าน Cloud Pocket ที่มีการทำธุรกรรมโอนออกสูงที่สุด คือ เงินเก็บห้ามใช้ ค่าอาหาร เงินเก็บ และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Cloud Pocket ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับจำนวนที่ถูกสร้างในปี 2565 คือ ยอดเงินเกษียณที่โตขึ้นถึง 353% ตามมาด้วยค่าฟิตเนส ค่ายา อาหารเสริม ค่าน้ำมัน และยอดเงินบริจาค

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพฯ MAKE by KBank ได้ที่ https://makebykbank.onelink.me/v9lf/jpay31k8