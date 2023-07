หมอของขวัญ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่แห่งการยกกระชับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสร้างคอลลาเจนตัวแรกและเป็นอันดับหนึ่งของโลก

หมอของขวัญ ยิ่งใหญ่สมกับเป็นตัวแม่แห่งวงการความงาม พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ CEO แห่ง KKC CLINIC กับงาน KKC CLINIC THANK YOU PARTY X EMPORIUM ที่พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่แห่งการยกกระชับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสร้างคอลลาเจนตัวแรกและเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้า THE EMPORIUM

Exclusive Talk กับคุณหมอของขวัญ และคุณหมอเปิ้ล-พญ.วรวรรณ เตชะสมบูรณ์ กับนิยามของคำว่า Where Confidence Begins ที่เป็นคำนิยามหลักของ KKC CLINIC ซึ่งเปิดให้บริการมานานนับ 17 ปี รวมถึงเทรนด์ความงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โดยคุณหมอของขวัญ ได้กล่าวถึงคำนิยามของคำว่า Where Confidence Begins ไว้ดังนี้

“ความตั้งใจของเราคืออยากให้ KKC CLINIC เป็นจุดกําเนิดความมั่นใจของคุณ โดยการที่คุณเริ่มหันมา รักตัวเองจากข้างในและดูแลภาพลักษณ์ตัวเองให้สวย ดูดีในแบบของคุณเอง โดยหมอเองวางมาตรฐาน ในทุกด้านของ KKC CLINIC ให้อยูในระดับสากล เพื่อให้ทุกท่านที่ก้าวเข้ามาดูแลตัวเองเรื่องความงาม เมื่อกลับออกไปแล้ว ต้องรู้สึกดีและมั่นใจในแบบที่เป็นที่สุด”

และนิยามของคําวา Where Confidence Begins ของคุณหมอเปิ้ล

“สําหรับหมอนะคะ แน่นอนวาสําหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดูดีขึ้น ในการเริ่มต้นดูแลตัวเอง กอนที่เราจะก้าวเขาสู่คลินิกเสริมความงามทุกที่เราคงต้องหาข้อมูลรวมถึงประสบการณ์แพทยเพื่อความมั่นใจในการเขารับรักษา และ KKC CLINIC ของเรา เราอยากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลเรื่องความงามเพื่อความมั่นใจของคุณ และยังคงอัตลักษณในแบบของตัวเอง เพื่อให้คุณเป็นคุณในเวอรชั่นที่ดีที่สุดคะ”

สำหรับงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร The Emporium, สมาชิก Top Spender The Emporium Scarle & Platinum MCard, Top Spender KKC CLINIC รวมถึง Celebrity Influencer ชื่อดังมากมายที่ตบเท้าเข้ามาร่วมภาพและบรรยากาศงาน KKC CLINIC THANK YOU PARTY X EMPORIUM วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ KKC CLININ ชั้น B1 ณศูนย์การค้า THE EMPORIUM งานกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ

ติดตามเรื่องราวของความงามและโปรโมชั่นพิเศษ ของ KKC CLINIC ได้ที่ https://kkcclinic.com/