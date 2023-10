ฟิลเลอร์ ตัวแม่วงการบิวตี้ เผยเคล็ดลับนางฟ้า ในงาน BELOTERO Lips x Kloset present So Glam So Glow Party

ฟิลเลอร์ BELOTERO (เบโลเทโร) แบรนด์ฟิลเลอร์ชั้นนำระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีเนื้อละเอียดเนียนกลืนไปกับผิว จัดงาน BELOTERO Lips x Kloset present So Glam So Glow Party เปิดตี้สุดแกลม รวมพลคนชิค สายลิปตัวแม่ เปิดตัว BELOTERO Lips ครั้งแรกในประเทศไทย สารเติมเต็มฟิลเลอร์สำหรับปรับรูปปากโดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Perfect Duo for Perfect Lips” พร้อมเผยเคล็ดลับนางฟ้า แจกสูตรความสวยได้แบบไม่ต้องรอ ด้วย BELOTERO Lips 2 รุ่น ที่ใช้ควบคู่กัน BELOTERO Lips – Shape เติมเต็มริมฝีปากให้อวบอิ่ม และ BELOTERO Lips – Contour ช่วยตัดขอบปากให้คมชัด มอบความเป็นธรรมชาติ ให้ผลลัพธ์ที่ทุกคนเป็นมากกว่าตัวแม่ ปังกว่าใครด้วยรูปปากที่โดดเด่น

งานนี้นำโดยคุณกฤษดา มงคลธารณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมิร์ซเอสเธติกส์ ประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าง คุณหมอส้ม แพทย์หญิง ภคมน เดชส่งจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำนภัสรีย์คลินิก ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเติมฟิลเลอร์ที่ปาก เทรนด์การปรับรูปปาก และการปรับรูปปากส่งผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร พร้อมแนะนำทริคการเลือกรูปปากให้สวยเหมาะสมกับบุคลิกของแต่ละคน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณแพรวา คล้ำมีศรี ดีเจสาวคนสวยจาก Atime ที่ได้ลองปรับรูปปากด้วย BELOTERO Lips ร่วมแชร์ประสบการณ์ความประทับใจถึงผลลัพธ์ พร้อมด้วย คุณแก้ม มลลิกา เรืองกฤตยา ดีไซเนอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kloset ที่มาบอกเล่าแรงบันดาลใจถึงโปรเจกต์พิเศษ BELOTERO Lips x Kloset ที่เฟียสสุด เก๋ที่สุดในวงการ กับการออกแบบกระเป๋ารุ่น Limited Edition เพื่อลูกค้าของ BELOTERO Lips เท่านั้น ณ Bar Rouge @ Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Asoke

คุณกฤษดา มงคลธารณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมิร์ซเอสเธติกส์ ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดตัว BELOTERO Lips ว่า “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้เทรนด์การปรับรูปปากกำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากๆ เนื่องมาจากหลายเหตุผล อาทิเช่น เพื่อสร้างเสน่ห์ให้เรียวปาก เพื่อปรับเปลี่ยนลุคให้เข้ากับสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งปรับเพื่อเสริมดวง และที่สำคัญที่สุดคือการปรับรูปปากนั้นต้องสอดรับกับบุคลิกของตัวเองด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมเสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว BELOTERO Lips เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย สินค้า 2 รุ่น ได้แก่ BELOTERO Lips – Shape เติมเต็มปากให้อวบอิ่ม และ BELOTERO Lips – Contour ตัดขอบปากให้คมชัด นำเสนอการใช้งานในคอนเซ็ปต์ ‘คู่ซี้เพื่อปากสวย’ ใช้ควบคู่กัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละบริเวณของริมฝีปากโดยเฉพาะ สร้างความประทับใจในรูปปากที่สวยอิ่ม เสริมบุคลิกและสะท้อนตัวตนที่แท้จริงได้อย่างมั่นใจ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังจับมือกับแบรนด์ Kloset มาเป็นคู่ซี้ ในการส่งมอบคุณค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค ด้วยการรังสรรค์คอลเลกชันกระเป๋าสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า BELOTERO Lips โดยเฉพาะ รับรองว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน”

คุณแก้ม-มลลิกา เรืองกฤตยา ดีไซเนอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kloset กล่าวเสริมถึงการดีไซน์กระเป๋าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากโปรเจกต์พิเศษ BELOTERO Lips X Kloset ว่า “ถ้าพูดถึงแบรนด์ Kloset หลายๆ คนอาจจะคิดถึงสีสันสดใสและความสนุกสนาน แต่วันนี้เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายจาก BELOTERO Lips เลยลองดึงความยูนีคที่ BELOTERO Lips มีออกมาให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือความเก๋ เฉี่ยว เฟียส และนอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจด้วยรูปปากที่สวย อวบอิ่ม จึงกำเนิดออกมาเป็นดีไซน์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน พร้อมใช้สีแดงที่เหมาะกับสีกล่องเพื่อให้ดูกลมกลืนและถูกต้องมากขึ้น โอกาสนี้ต้องขอบคุณ BELOTERO Lips ที่ให้โอกาสแก้มได้มาทำงานสนุกๆ ออกจากกรอบแบบนี้ หวังว่าทุกท่านที่ได้รับกระเป๋า BELOTERO Lips x Kloset ไปจะชอบกันนะคะ”

ทางด้าน คุณหมอส้ม แพทย์หญิง ภคมน เดชส่งจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำนภัสรีย์คลินิก กล่าวถึงเทคนิคการเลือกฟิลเลอร์สำหรับปรับรูปปากว่า “ปัจจุบันการปรับรูปปากนอกจากจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้ว ยังสามารถเสริมบุคลิกเพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ซึ่งในปีนี้เทรนด์รูปปากมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน โดยการฉีดฟิลเลอร์สามารถทำให้การปรับรูปปากให้ผลลัพธ์ออกมาตอบโจทย์ได้อย่างตรงใจ ซึ่งการเลือกใช้ฟิลเลอร์ในการปรับรูปปาก ควรเลือกฟิลเลอร์คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อริมฝีปากโดยเฉพาะ เนื้อละเอียดเนียน ไม่เป็นก้อน และอยู่ได้นาน”

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณแพรวา คล้ำมีศรี ดีเจสาวคนสวยจาก Atime ที่ได้ลองปรับรูปปากด้วย BELOTERO Lips มาเล่าประสบการณ์และความประทับใจว่า “รู้สึกดีมากๆ ที่สามารถปรับบุคลิกของตัวเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับแต่งรูปปากให้สวยน่ามองกว่าเดิม ยิ่งเรามีอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูดค่อนข้างเยอะ การมีรูปปากที่ใช่ด้วยฟิลเลอร์ BELOTERO Lips ที่ออกแบบมาเพื่อริมฝีปากโดยเฉพาะ การันตีคุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์ ยิ่งทำให้เรามั่นใจในตัวเองและผลลัพธ์ที่ได้ จนอยากบอกต่อมากๆ ค่ะ”

ความพิเศษแค่นั้นยังไม่พอ ยังปิดท้ายงานนี้ด้วยแฟชันโชว์ So Glam So Glow สุดพิเศษ จาก BELOTERO Lips ในธีม “Glow in the Dark” ที่ Glow ด้วยชุดเรืองแสงสุดจี๊ด แล้วยัง Glam ด้วยเสียงเพลงจากดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยอย่าง ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน ที่เรียกว่าได้ดูโชว์พร้อมเสียงเพลงก็ทำให้เคลิ้มไปตามๆ กัน

BELOTERO Lips ฟิลเลอร์เนื้อละเอียด เนียนกลืนกับผิว สำหรับริมฝีปากโดยเฉพาะ ส่งตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 รุ่นอย่าง Shape และ Contour ใช้คู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่เพอร์เฟ็กต์ ด้วยการผลิตแบบ CPM technology ทำให้ฟิลเลอร์ทั้งสองรุ่นโดดเด่นในคุณสมบัติแตกต่างกัน และมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า เติมเต็มความสวย ถ้าอยากปากสวย สามารถขอรับคำปรึกษากับ Lipsologist ผู้ชำนาญการฉีดฟิลเลอร์ปากเพื่อปรับบุคลิก ด้วย BELOTERO Lips ได้แล้ววันนี้ที่คลินิกชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลและอัปเดตข่าวสารจากทาง Merz Aesthetics ได้ที่ https://www.merzaesthetics.co.th/ และ Facebook: Merz Aesthetics Thailand