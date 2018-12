ปีใหม่ : เศร้า-ฉาวมาแรง บันเทิงโลก 2018

เศร้า – ฉาวมาแรง บันเทิงโลก 2018

เศร้า–ฉาวมาแรง บันเทิงโลก 2018 – นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2019 กันแล้ว แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงบันเทิงระดับโลกเมื่อปี 2018 ยังกรุ่นๆ เพราะตลอดปีเกิดเรื่องทั้งสุขทั้งเศร้าขึ้นมากมาย

การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ สแตน ลี อดีตผู้บริหารมาร์เวล คอมิกส์ และนักเขียน คนธรรมดาผู้ให้กำเนิดเหล่ายอดมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นไอ้แมงมุม Spider-Man มนุษย์จอมพลังตัวเขียว Hulk มนุษย์เกราะเหล็ก Iron Man และ 4 ซูเปอร์ฮีโร่ The Fantastic Four ฯลฯ ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของแวดวงฮอลลีวู้ด

นักแสดงระดับตำนาน เบิร์ต เรย์โนลด์ ขวัญใจอเมริกันชนในยุค 70 ชายหนุ่มมาดเท่กับสัญลักษณ์หนวดงามเป็นภาพจำของเขาคนนี้ เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย ในวัย 82 ปี เรย์โนลด์ เริ่มมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Deliverance ในปี 2515 ก่อนจะโด่งดังสุดขีดจากภาพยนตร์เรื่อง Smokey and the Bandit ในอีก 5 ปีต่อมา เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ออสการ์ 3 ครั้ง

มินิ มี ชื่อนี้คอหนังแนวแอ๊กชั่นคอมเมดี้ต้องรู้จัก เพราะเป็นตัวละครที่โด่งดังจาก Austin Powers ซึ่งรับบทโดยนักแสดง ร่างแคระ เวิร์น ทรอยเออร์ ที่จบชีวิตด้วยวัย 49 ปี โดยช่วงที่เขาตายได้มีการระบุว่าเขาตกอยู่ในช่วงภาวะของโรคซึมเศร้า

และข่าวการเสียชีวิตของ หลันเจี๋ยอิง ดาราสาวชาวฮ่องกง ที่โด่งดังอย่างมากในยุค 90 เป็นข่าวสะเทือนใจคอหนังฮ่องกง โดยเธอถูกพบเสียชีวิตในห้องน้ำที่ห้องพักของตัวเอง ก่อนเสียชีวิตเธอต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาที่ถาโถม แม่เสียชีวิต แฟนหนุ่มฆ่าตัวตาย ตัวเธอเองประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลาย กลายเป็นผู้ป่วยทางจิต ใช้ชีวิตเร่ร่อนตามท้องถนน ซึ่งเธอเคยเผยว่าสภาพจิตใจที่ไม่อาจเยียวยาได้นั้น เป็นเพราะถูกจอมอิทธิพลในวงการบันเทิงฮ่องกง 2 คนข่มขืน

นอกจากนี้การเสียชีวิตของ กิมย้ง นักเขียนนิยายกำลังภายในระดับตำนาน ก็เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดชีวิตเขาเขียนหนังสือเพียงแค่ 15 เรื่อง แต่ทำยอดขายได้ถึง 300 ล้านเล่ม และมีผู้นำไปสร้างเป็นหนัง–ละคร หลายต่อหลายครั้ง

อีกหนึ่งบุคลากรสำคัญแห่งวงการหนังฮ่องกงที่จากไป เรย์มอนด์ โจว ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คนดัง ที่ส่งให้ชื่อของ บรู๊ซ ลี และ เฉินหลง ดังไกลสู่ระดับอินเตอร์

ส่วนเส้นทางเสียงเพลงก็สูญเสียไม่แพ้แวดวงการแสดง เมื่อนักดนตรี ดีเจ โปรดิวเซอร์ แนวเพลงอีดีเอ็ม ชื่อดังระดับโลกชาวสวีเดน อาวิชี หรือ ทิม เบิร์กลิง จากไปในวัยเพียง 28 ปี เขามีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูง อาทิ Wake Me Up, I Could Be the One, Waiting for Love, The Nights, Lonely Together ฯลฯ

อีกเคสที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันไม่ทันตั้งตัว การตายของ แม็ก มิลเลอร์ หรือ มัลคอล์ม เจมส์ แม็กคอร์มิก แร็พเปอร์หนุ่ม วัย 26 ปี แฟนเก่านักร้องสาวคนดัง อารีอาน่า แกรนเด้ ที่จบชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด ไม่นานหลังจากที่เลิกรากัน ทำให้สาวฮอตโดนถล่มหนักว่าเป็นสาเหตุ ทำให้ มิลเลอร์ ต้องจบชีวิต เพราะหลังแยกทางกัน ไม่นาน แกรนเด้ ก็เปิดตัวหนุ่มใหม่ พีต เดวิดสัน พร้อมหมั้นหมายสายฟ้าแลบ แต่ภายหลังการตายของ มิลเลอร์ ไม่นานเช่นกัน ทั้ง แกรนเด้ และ เดวิดสัน ก็ปิดฉากรักลง

อีกเหตุการณ์ที่ช็อกวงการเพลงระดับโลก การเสียชีวิตของแร็พเปอร์ดาวรุ่ง เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เทนทาเชี่ยน หรือ จาเซด เวย์น ริคาร์โด ออนฟรอย ซึ่งมีอายุเพียง 20 ปีเท่านั้น เขาถูกยิงขณะเดินออกจากร้านขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งคาดว่าเป็นการปล้น

แร็พเปอร์หนุ่ม โด่งดังจากซิงเกิล Look at Me ก่อนจะเปิดตัวอัลบั้มแรก 17 ซึ่งสามารถขึ้นไปติดอยู่ในอันดับ 2 ตารางจัดอันดับอัลบั้มฮิต บิลบอร์ด 200 ได้สำเร็จ ก่อนจะมีอัลบั้มที่สอง ที่ขึ้นได้ถึงอันดับ 1 ในบิลบอร์ด 200

การจบชีวิตด้วยวัย 46 ปี ของนักร้องนำวงดัง แครนเบอร์รีส์ สาวที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ โดโลเรส โอริออร์แดน ผู้ขับร้องเพลง Zombie อันลือลั่น ด้วยสาเหตุการจมน้ำเนื่องจากภาวะแอล กอฮอล์เป็นพิษ เป็นอีกเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องฉาว ในปีที่ผ่านมาก็มีมาให้สะดุ้งสะเทือนอยู่ไม่น้อย

ดาราตลกรุ่นใหญ่ บิล คอสบี ถูกศาลตัดสินจำคุก 3-10 ปี พร้อมปรับเงิน 25,000 ดอลลาร์ หรือราว 800,000 บาท ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ วางยาและข่มขืนหญิงสาว

รายของนางเอกสาวชาวจีน ที่ไปสร้างชื่อได้ในระดับโลก ฟ่านปิงปิง หลังหายตัวจากโลกโซเชี่ยลพักใหญ่ ก็มีข่าวว่าเธอถูกทางการจีนควบคุมตัวเหตุจากการเลี่ยงภาษี และ สุดท้ายต้องจ่ายภาษีย้อนหลังรวมกับค่าปรับไปกว่า 800 ล้านหยวน หรือราว 4,000 ล้านบาท

วงการบันเทิงแดนอาทิตย์อุทัยก็ฉาวกับเขา ด้วย เมื่อ ทัตสึยะ ยามางูจิ สมาชิกบอยแบนด์วง โทคิโอะ ที่โด่งดังตั้งแต่ยุค 90 ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน เจอข้อกล่าวหาบังคับให้เด็กสาววัยมัธยมปลายจูบ ทำให้เขาต้องออกมาหลั่งน้ำตาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งงานนี้ส่งผลให้เขาโดนระงับงานที่มีอยู่ทั้งหมดในทันที

นักร้องสาว เซเลน่า โกเมซ ที่มียอดฟอลโลว์ในอินสตาแกรม เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ต้องเข้ารับการบำบัดอาการทางจิตติดๆ กันถึงสองรอบในปีที่ผ่านมา และเธอก็ประกาศพักเบรกจากการโพสต์อินสตาแกรม โดยโพสต์สุดท้ายที่มีคือเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

อีกหนึ่งนักร้องสาว เดมี่ โลวาโต้ เพื่อนร่วมรุ่นดิสนีย์ของ โกเมซ ที่มีข่าวเกาเหลากันตลอด เธอถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังหมดสติในบ้าน ด้วยสาเหตุจากการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งก่อนหน้าเธอเองมีปัญหาการใช้ยาเสพติด รวมทั้งปัญหาสุขภาพ เป็นโรค ไบโพลาร์ อีกด้วย

อีกรายที่ต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดเหล้า พระเอก เบน แอฟเฟล็ก ที่งานนี้เดือดร้อนอดีตภรรยาแสนดี เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ ต้องขับรถพาไปส่งเข้าสถานบำบัดด้วยตัวเอง

ส่วนการเลิกราของคนบันเทิงปีนี้ ก็มีคู่รักนักเต้น ที่อินเลิฟกันจากหนัง Step Up หนุ่มหล่อล่ำ แชนนิง เททัม กับภรรยาสาวสุดเซ็กซี่ เจนน่า ดีวาน ซึ่งมีลูกสาววัยน่ารักด้วยกันแล้ว 1 คน แม่หนูเอเวอรี่ ทั้งคู่จบชีวิตแต่งงาน 9 ปีลงไป แถมมีข่าวลือว่าหนุ่มเททัม กำลังคบหาอยู่กับนักร้องสาวคนดัง เจสซี่ เจ ด้วย

ส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆ ของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน จัสติน บีเบอร์ ที่ตอนต้นปียังหวานกับแฟนเก่าอย่าง เซเลน่า โกเมซ ขนาดควงกันไปร่วมงานแต่งครั้งใหม่ของ เจเรมี บีเบอร์ พ่อของจัสติน ไกลถึงจาเมก้า แต่อยู่ดีๆ กลับไปหมั้นหมายกับนางแบบสาว เฮลีย์ บาลด์วิน ชนิดทำเอางง และที่สำคัญคนก็โยงกันไปว่าเพราะสาเหตุนี้ทำให้ เซเลน่า โกเมซ แฟนเก่าเฮิร์ตหนักจนต้องเข้ารับการบำบัดดังกล่าว

อีกคู่รักต่างวัยที่ต้องยินดีด้วย นิก โจนาส วัย 26 ปี นักร้องอเมริกันสมาชิกวง 3 พี่น้อง โจนาส บราเธอร์ส และแฟนสาว ซุป’ตาร์อินเดีย ปริยังกา โจปรา วัย 36 ปี หมั้นหมายกันไปเมื่อช่วงกลางปี และเข้าพิธีแต่งงานแบบคริสต์ รวมทั้งพิธีแบบแขก ที่พระราชวังอุเมทพวัน เมืองโยธาปุระ แคว้นราชสถาน ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม

จะเศร้าจะฉาวอย่างไร ก็ยังมีเรื่องของความสุขมาให้ได้ร่วมยินดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

