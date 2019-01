เรื่องธงๆ : ฝึกภาษาอังกฤษกับ KHOSOD ENGLISH

เรื่องธงๆ : ฝึกภาษาอังกฤษกับ KHOSOD ENGLISH – ธง ภาษาอังกฤษคือ flag เป็นที่มาของหลายสำนวนในภาษาอังกฤษ

เริ่มที่คำว่า red flag หรือ ธงแดง แต่ในความหมายตามสำนวน ไม่ได้หมายถึงธงสีแดงที่ปักตามชายหาดเพื่อห้ามลงเล่นน้ำ หรือธงของพรรคคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด

สำนวน red flag หมายถึง สิ่งที่ดูพิรุธ หรือดูน่าสงสัย

เช่น คนสองคนออกเดตกันครั้งแรก ต่างจะสังเกตดูว่า อีกฝ่ายมีพฤติกรรม red flag ใดๆ ที่บ่งบอกถึงนิสัยไม่ดี หรือไม่

อีกคำคือ run up the flagpole หรือ เอาธงขึ้นเสา

สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่า ฝรั่งจะเคารพธงชาติกัน แต่หมายความว่า “ลองเสนอไอเดียดูว่าผู้คนยอมรับได้หรือไม่”

บางคนกล่าวว่า สำนวนนี้มาจากตัวเต็มว่า Let’s run it up the flagpole and see someone will salute it. ลองชักขึ้นเสาธง แล้วดูว่าจะมีใครเคารพมั้ย

คล้ายกับคำว่า “โยนหินถามทาง” ในภาษาไทยนั่นเอง