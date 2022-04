ของดีเมืองชล มนต์เสน่ห์ตะวันออก ในงาน เทศกาลขนมดี ซีฟู๊ดเด็ด

ของดีเมืองชล เซ็นทรัล จับมือ ททท.โปรโมทจังหวัด จัดเทศกาล “ชลบุรีขนมดี ซีฟู๊ดเด็ด”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา จัดงาน “เทศกาลชลบุรีขนมดี ซีฟู๊ดเด็ด Taste of CHONBURI 2022” โปรโมทของดีประจำจังหวัด นำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตผลทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรมของดีของจังหวัด

พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด มาดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างเม็ดเงินสะพัด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สะท้อนบทบาทการเป็น Place maker ที่ต้องการเป็นมากกว่าพื้นที่ศูนย์การค้า แต่เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมาย และเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร Imagining better futures for all

เตรียมอิ่มอร่อยกับของดีของเด็ด และของใช้ต่างๆ ที่ขึ้นชื่อมากมายของจังหวัดชลบุรีที่รวมมาไว้ในที่เดียว ภายในงาน “เทศกาลชลบุรีขนมดี ซีฟู๊ดเด็ด Taste of CHONBURI 2022” ละลานตากับบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารเลิศรสกว่า 30 บูธ

อาทิ ร้านเกี๊ยวบางทราย อร่อยเน้นเต็มคำกับเกี๊ยวทรงเครื่อง ต้นตำรับบางทรายเจ้าแรกของจังหวัด, ร้านแกละไอศครีม เจ้าดังเมืองชล ไอศครีมรวมมิตรกะทิสดขึ้นชื่อ อัดแน่นด้วยลอดช่องตัวโต ขนุนเนื้อแน่น ในเนื้อไอศครีม หอมหวานอร่อย





ขนมกุยช่ายเจ๊ผ่อง (เกาะขนุน) ของดีเมืองชล แป้งบาง ไส้แน่น น้ำจิ้มรสเด็ด, ขนมจีนน้ำยาปู เนื้อแน่นสุดฟิน จาก ร้านเชฟ เอริน, เต้าหู้ฟูกับข้าวแช่ จากร้าน Down to The Earth รวมถึง จักสานชุมชนหลากหลายสไตล์จากพนัสนิคม และแฟชั่นฮิตช่วงซัมเมอร์อย่างสินค้าผ้ามัดย้อม จากร้านครามฮัก เป็นต้น

เพลิดเพลินกับการตกแต่งงานอย่างสวยงามสไตล์ตุรกี สีสันสดใสเพิ่มอารมณ์ในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2565 ลานกิจกรรม ชั้น 1

และกิจกรรมสุดพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. ร่วม Workshop เมนูเค้กข้าวหลาม กับเชฟบีม ภวินวัชร์ จาก Top Chef Thailand เจ้าชายขนมหวานคนแรกของประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของทุกคนตลอดงาน

อัพเดทกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ ที่เรานำมามอบให้คนชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ที่ Facebook: Central Chonburi