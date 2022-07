อดีตแข้งดาวรุ่งรุ่นเยาว์ ‘คริสตัล พาเลซ’ ผันตัวเล่นหนังโป๊ ลั่นไม่ได้ดีอย่างที่คิด ถ่าย 6 ชั่วโมง ได้เงินแค่ 6,600 บาท

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน บทสัมภาษณ์เปิดใจของเดเมียน โอลิเวอร์ อดีตแข้งเยาวชนดาวรุ่งของคริสตัล พาเลซที่ได้แบ่งปันแรงกดดันที่ดาราหนังโป๊ชายต้องเผชิญ ความรู้สึกเสียใจกับการผันตัวเป็นพระเอกภาพยนตร์ผู้ใหญ่เต็มเวลาและยอมรับว่างานนี้ไม่สนุกอย่างที่คนอื่นคิดในพอดคาสต์ Anything Goes with James English

เดเมียนเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักฟุตบอลรุ่นเยาว์ ทว่าการถูกคุมขังในคุกทำให้เขาหลุดออกจากเกม และในการค้นหารายได้เพิ่มขณะผันตัวมาวาดภาพตกแต่ง เขาหันไปหารับงานแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่

ซึ่งเดเมียนพูดถึงการถ่ายทำครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก การถ่ายทำที่เปียกโชกยาวนาน 6 ชั่วโมง แต่เขาได้รับเงินเพียง 150 ปอนด์ (ราว 6,665 บาท) ทำให้เขาคิดว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดี

“น่าสะพรึงเลยทีเดียว เมื่ออยู่ในฉากแรกของผม ขณะนั้นตากล้องเป็นชาวไอริชตัวใหญ่ เขาน่ากลัวมาก ผมต้องเอาไอ้นั้นของผมออกไปต่อหน้าเขาแล้ว มันเป็นพื้นลามิเนต ผมเปลือยท่อนบนและเริ่มมีเหงื่อออก ผมลื่นไถลไปทั่วพื้น พวกเขาต้องเช็ดพื้นไปเรื่อย ๆ “ แรงกดดันจากสถานการณ์ทำให้เดเมียนนกเขาไม่ขัน แต่ดาวโป๊สาวที่แสดงร่วมของเขา ทำให้ทุกสิ่งต่าง ๆ คลี่คลาย

แม้ว่าในเวลานั้น เดเมียนออกเดทกับโซฟี แอนเดอร์สัน สาวดาวยั่วที่โด่งดังที่สุดของสหราชอาณาจักร ทั้งคู่พบในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่จากนั้นสานความสัมพันธ์ที่โรแมนติก แต่เดเมียนเชื่อว่าการใฝ่หากีฬาจะได้ดีมากกว่า จึงมองว่าสื่อภาพยนตร์ผู้ใหญ่เป็นช่องทางหารายได้เสริม ขณะที่เขาทำงานเป็นจิตรกรและมัณฑนากร แต่หลังจากพบกับคู่หูของเขาตัดสินใจที่จะให้งานเต็มเวลาที่ดี

เดเมียนกล่าวเสริมว่า “ตอนที่ผมอยู่ที่คริสตัล พาเลซ ถ้าผมอยู่กับพวกเขา ผมก็จะได้รับรายได้มากกว่านี้จากการเล่นฟุตบอล ผมเก่งทั้งสองเรื่อง แต่การเป็นดาราหนังโป๊ ผมคิดว่านั่นคงจะดีพอ ๆ กัน แต่มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คนอื่นคิด”

เมื่อพูดถึงความเป็นจริงนั้นไม่เหมือนกับที่เขาจินตนาการไว้ เขาอธิบายว่า “คนเคยพูดกับผมว่า คุณทำเต็มที่แล้ว แต่ผมทำไม่ได้จนกว่าผมจะมีความมั่นใจที่จะทำมันจริง มันต่างจากฟุตบอลอย่างสิ้นเชิง” อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ เดเมียนบอกกับพิธีกรของพอดคาสต์ว่า ทั้งคู่หวังว่าจะแยกตัวออกจากการถ่ายทำหนังโป๊ในไม่ช้า และมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักแสดงหลักในอนาคต