เคปฟาน เกาะสมุย คว้าอันดับ 1 รีสอร์ทติดทะเลในไทย จัดโดย แทรเวล แอนด์ เลเชอร์ ส่วน เคป กูดู เกาะยาวน้อย คว้าอันดับ 7

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการที่ 2 โรงแรมในเครือฯ คว้ารางวัลอันดับ 1 และ 7 “รีสอร์ทติดทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย” (Best Beach Resorts in Thailand) จาก แทรเวล แอนด์ เลเชอร์: เอเชียเบสท์อวอร์ดส 2022 (Travel & Leisure: Asia’s Best Awards 2022) /ซึ่งรางวัลนี้เป็นการรวบรวมคะแนนโหวตจากผู้อ่านแทรเวล แอนด์ เลเชอร์

โดย โรงแรม เคปฟาน เกาะสมุย ได้รับเลือกให้ติดอันดับ 1 ของรีสอร์ทติดทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ขณะที่ โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย คว้าอันดับ 7 ไปครอง

การได้รับรางวัลในระดับนานาชาติแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทใส่ใจของโรงแรม ที่พร้อมส่งมอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ว่าสถานที่ตั้งของโรงแรมที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของท้องทะเลอันงดงามทั้งสองแห่งนี้ มีความสวยงาม ตราตรึงใจ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจ และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ แสดงความรู้สึกขอบคุณและยินดีกับรางวัล เอเชียเบสท์อวอร์ดส 2022 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก

“นับเป็นเกียรติสำหรับโรงแรมเคปฟาน และ โรงแรมเคป กูดู ที่ได้รับรางวัล รีสอร์ทริมทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงภาพความสวยงาม และน่าหลงใหลของสถานที่ตั้ง และโรงแรมทั้งสองแห่งของเรา

การได้รับรางวัลนี้ เสมือนเป็นการตอบแทนความอุตสาหะร่วมกันของคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมที่มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการและดูแลลูกค้าแต่ละท่านอย่างดีที่สุดเสมอมา”

โรงแรม เคป ฟาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว บนเกาะส่วนตัว ให้บริการห้องพักลักซ์ชัวรี่สไตล์พูลวิลลา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว จำนวน 22 หลัง ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของท้องฟ้า ที่บรรจบกับท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยอย่างลงตัว

พร้อมลิ้มลองความอร่อยเลิศรสของอาหารไทยสไตล์ปักษ์ใต้ต้นตำรับ บนท็อปวิวของเกาะส่วนตัวสุดหรูกับห้องอาหาร “ล่องใต้” (Long Dtai) ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟระดับมิชลินสตาร์ เดวิด ทอมป์สัน (David Thompson) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และมีชื่อเสียงในระดับโลก

ส่วน โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย จ.พังงา โรงแรมห้าดาว ประกอบด้วยห้องพักสไตล์ลักซ์ชัวรี่ จำนวน 56 ห้อง พร้อมสัมผัสประสบการณ์การดำเนินวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์ของชาวบ้านบนเกาะ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ง ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา น่าค้นหา ท่ามกลางมหาสมุทรสีครามของอ่าวพังงา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com หรือ โทร.1627