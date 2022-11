นักร้องสาวมะกัน แก้เผ็ดโดนนอกใจ ขึ้นป้ายบิลบอร์ดหน้าบ้านแฟนเก่า อวดชีวิตดีกว่าตอนคบ พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเองและทำในสิ่งที่รัก

หลาย ๆ คนคงเคยมีประสบการณ์สุดช้ำ ไม่ว่าจะเป็นโดนเท นอกใจ หรือจบกับแฟนเก่าแบบไม่สวยจนอาจหาสารพัดวิธีเอาคืนที่จะทำให้เขาคนนั้นเจ็บปวด ดังสาวแอลเอ อิซซา นักร้อง-นักแต่งเพลงวัย 25 ปีออกมาเผยเรื่องราวสุดแสบผ่านทางติ๊กต็อก หลังจากเธอเจอแฟนนอกใจ

เธอติดป้ายบิลบอร์ดเพื่อโปรโมทเพลงของตัวเองทั่วลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่สคำญ เธอลงทุนซื้อป้ายหน้าบ้านแฟนเก่า เพื่อแก้แค้นคนตีสองหน้าให้เจอเธอทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใช้การประสบความสำเร็จด้านหน้าที่การงานของเธอในฐานะป๊อปสตาร์มืออาชีพให้แฟนเก่าอกแตกไปเลย

เธอระบุว่า “แฟนเก่านอกใจฉัน ดังนั้นฉันจึงติดป้ายโฆษณาที่มีหน้าฉันติดอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเขา เพื่อให้เขาและผู้หญิงคนใหม่ของเขาเห็นฉันทุกวัน” พร้อมแนบวิดีโอที่เธอยืนอยู่ใต้ป้ายโฆษณาเพลง “I Say This With Love”

ทั้งนี้ วิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วโดยมีผู้เข้าชม 5.5 ล้านครั้งและได้รับความคิดเห็นนับพัน ทั้ง European Wax Center กล่าวติดตลกว่า “เรื่องราวต้นกำเนิดของวายร้าย/ป๊อปสตาร์”, ทินเดอร์ “ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่เทเลอร์ สวิฟต์พูดถึงเมื่อเธอพูดว่า เวรกรรมคือความคิดที่ทำให้สบายใจได้ อิจฉาล่ะสิที่เวรกรรมสำหรับเธอมันไม่เป็นแบบนั้น?”

อีกทั้งเธอยังให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมะกันว่า “เสียงตอบรับจากผู้คนบน TikTok นั้นน่าทึ่งมาก เมื่อฉันอ่านความคิดเห็น คนเหล่านี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกหักหลัง มันแสดงให้คุณเห็นว่าความอกหักนั้นเป็นเรื่องสากลอย่างไร ผู้คนได้เห็นวิดีโอนี้และรู้สึกประทับใจกับวิดีโอนี้”

“ฉันคิดว่าเมื่อคุณอกหัก คุณก็แค่ต้องการแก้แค้นด้วยการแสดงว่าชีวิตคุณดีขึ้นมากแล้ว ฉันอยากให้คนที่ทำผิดต่อฉันเห็นหน้าฉัน เสียใจ และเห็นว่าฉันทำได้ดีแค่ไหน เพื่อดูว่าฉันมีอาชีพทางดนตรีที่ประสบความสำเร็จ เฟื่องฟู และทำได้ดีอย่างยิ่ง”

“ฉันหวังว่า [แฟนเก่าของฉัน] จะเห็นป้ายโฆษณาในตอนเช้าเมื่อเขาเปิดมู่ลี่ นั่นคือเป้าหมาย มันต้องอยู่ด้านหน้าและตรงกลาง” แต่ในขณะเดียวกัน เธอก็พูดว่า “ฉันไม่สนหรอกว่าแฟนเก่าของฉันจะคิดยังไง เขาไม่ได้รับการติดต่อ เพราะฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้ว”

“ฉันจะไม่ทำแบบนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เพราะฉันมักจะทำให้คนอื่นพอใจและพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้น ถ้าฉันจะทำสิ่งนี้ ฉันจะทำสิ่งนี้ ฉันไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร ฉันจดจ่ออยู่กับตัวฉัน เมื่อก่อนฉันสนใจว่าผู้คนคิดอย่างไร และฉันก็บงการการตัดสินใจของฉันว่าการกระทำของฉันทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรมันยากที่จะไปยังสถานที่ที่ฉันเคยไปในวันนี้ ฉันต้องเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆ และผลักดันตัวเองและพูดว่า ‘คุณทำได้’”

นอกจากนี้ อิซซายังสนับสนุนให้ทุกคนที่กำลังอกหักให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสิ่งที่พวกเขารัก และจำไว้ว่านี่คือประสบการณ์สากลที่จะผ่านพ้นไปในที่สุด และการแก้แค้นเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจช่วยได้เช่นกัน