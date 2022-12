เปิดวาร์ป ท็อป 10 ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2022 จากผลโหวตของเว็บไซต์ TC Candler งานดีแค่ไหน จะมีใครบ้าง มาดูกันเลย

เปิดเผยไปแล้วสำหรับท็อป 10 สาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลก โดยมีสาวไทยติดอันดับถึง 2 คน วันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนไปดูฝั่งหนุ่ม ๆ กันบ้าง ท็อป 10 The Most Handsome Face of 2022 จากทางเว็บไซต์ TC Candler จะเป็นหนุ่มคนไหน ใช่ที่เราคิดหรือไม่ ไปดูกันเลย

อันดับที่ 10 – ดีน ชไนเดอร์ (Dean Schneider) หนุ่มหล่อวัย 30 ปี จากสวิสเซอร์แลนด์ ชายหนุ่มผู้ยอมทิ้งชีวิตอันสุขสบาย ลาออกจากตำแหน่งนักวางแผนทางการเงินเพื่อมาดูแลสัตว์ป่าในแอฟริกา พร้อมเปิดศูนย์ดูแลสัตว์ป่า Hakuna Mipaka ที่มีอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก หล่อสายลุยขนาดนี้ได้ใจสาว ๆ เพียบ (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 9 – นิกิ (NI-KI) หรือ นิชิมูระ ริกิ (Nishimura Riki) หนุ่มญี่ปุ่นวัย 17 ปี หนึ่งในสมาชิกวง Enhypen บอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ บอกเลยว่านอกจากจะหน้าตาดีแล้ว ความสามารถในการเต้นก็ไม่เป็นสองรองใคร

อันดับที่ 8 – วินนีย์ แฮคเกอร์ (Vinnie Hacker) หนุ่มอเมริกันวัย 20 ปี นอกจากจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์มีผู้ติดตามกว่า 15 ล้านคนแล้ว เขายังเป็นนายแบบและนักกีฬาอีกด้วย (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 7 – คิม แทฮยอง (Kim Tae Hyung) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วี ไอดอลหนุ่มจากวง BTS บอยแบรนด์ชื่อดังระดับโลก ผู้มีใบหน้าสุดเฟอร์เฟ็กต์ ติดอันดับหนุ่มหล่อมา 7 ปีซ้อน แถมเคยได้อันดับที่ 1 มาแล้วเมื่อปี 2017 (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 6 – ลูเซียน ลาวิสเคาน์ต (Lucien Laviscount) นักแสดงชาวอังกฤษ วัย 29 ปี เคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์เรื่อง Scream Queens, Snatched และ Katy Keene และบท อัลฟี่ หนุ่มฮ็อตใน Emily in Paris Season 2 (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 5 – เกื้องโถ่ว (Keung To) หนุ่มหล่อจากฮ่องกง วัย 23 ปี เป็นทั้งนักร้อง นักแสดง และสมาชิกวงบอยแบนด์ MIRROR ของฮ่องกง หนุ่มหล่อหน้าใสที่เพิ่งติดอันดับปีแรกก็ทำผลงานได้ดี เข้ามาท็อป 10 เลยทีเดียว (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 4 – คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับหนุ่มคนนี้ นักแสดงชาวออสเตรเลีย หรือที่หลายคนรู้จักในบทบาท เทพเจ้าธอร์ ของจักรวาลมาร์เวล หล่อ ใจดี และแฟมิลี่แมน สมแล้วที่ติดอันดับหนุ่มหล่อมา 10 ปีซ้อน (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 3 – ทิโมธี ชาลาเมต์ (Timothée Chalamet) นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งอเมริกัน-ฝรั่งเศส วัย 27 ปี ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Call Me By Your Name การแสดงที่กินใจส่งผลให้เขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 90 ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยวัยเพียง 22 ปี (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 2 – ฮยอนจิน (Hyunjin) หนึ่งในสมาชิก Stray Kids บอยแบนด์เกาหลีมาแรง มีเพลงฮิตมากมาย โดยฮยอนจินรับหน้าที่เป็นทั้งนักเต้น แร็พเปอร์ นักร้อง และวิชวลของวง เรียกได้ว่าหล่อรอบด้านจริง ๆ

อันดับที่ 1 – เฮนรี แควิลล์ (Henry Cavill) นักแสดงหนุ่มมาดเข้มชาวอังกฤษ หรือที่หลายคนรู้จักในบทซูเปอร์แมน ปี 2013 แม้วัยใกล้จะเข้าเลขสี่ แต่ความหล่อไม่ลดลงแม้แต่น้อย การันตีจากการติดอันดับหนุ่มหล่อ 10 ปีซ้อน (ติดตาม IG คลิก)