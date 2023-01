แบรนด์แฟชั่นไทย ลาสเทล สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง ราชนิกุลอังกฤษเลือกชุดหรูสวมใส่ช่วง Christmas ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้แบรนด์ L’Astelle (ลาสเทส) สร้างกระแสฮือฮากับงานแฟชั่นโชว์ในไทยเป็นครั้งแรก โดยมีเหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย ตบเท้าเข้าร่วม ทั้งนางเอกระดับแถวหน้า ดาราและเซเลบริตี้มากมาย และที่สร้างความตื่นเต้นที่สุด คือการมาร่วมชมโชว์ของเจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก แห่งภูฏาน

ครั้งนี้ L’Astelle สร้างประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่นไทยอีกครั้ง เมื่อ Emma Thynn, Marchioness of Bath สุภาพสตรีผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ ที่ได้รับตําแหน่ง Marchioness ได้เลือกชุดราตรีผ้าทูลสีแดงสุดคลาสสิคมาสวมใส่ในช่วงเทศกาลสำคัญ

ชุดดังกล่าว เป็นเลเยอร์ 3 ชั้น ปักประดับคริสตัลและเพชร จาก Swarovski ซึ่งงานปักทั้งหมดปักโดยช่างฝีมือจากโรงปัก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การที่ชุดของ L’Astelle ได้รับเลือกในการสวมใส่โดยราชนิกุลจากอังกฤษ สร้างความปลื้มปิติให้กับทีมงานทั้งหมดของแบรนด์ รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของวงการแฟชั่นไทย เนื่องจากไม่บ่อยครั้งที่เหล่าราชนิกุลจากต่างประเทศจะสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์อื่นๆ นอกเหนือจาก Luxury แบรนด์ที่คุ้นเคย

ซึ่ง L’Astelle สามารถครองใจเหล่าราชนิกุลได้อีกครั้ง ตอกย้ำความยินดีและภูมิใจของแบรนด์ L’Astelle ในฐานะขวัญใจ ของเหล่าราชนิกุลและรอยัลลิสจากต่างประเทศ

ด้าน Emma Thynn, Marchioness of Bath สวมใส่ชุดของ L’Astelle เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาล Christmas ที่ผ่านมา ที่ปราสาท Longleat ประเทศอังกฤษ และเป็นอีกครั้งของแบรนด์ L’Astelle ที่ราชนิกุล จากอังกฤษเลือกชุดของแบรนด์มาสวมใส่

โดยก่อนหน้านี้ L’Astelle ได้รับการเลือกสรรไปสวมใส่โดย Lady Kitty Spencer หลานสาวของเจ้าหญิง Diana มาแล้ว รวมถึงเหล่าเจ้าหญิงอีกมากมายจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Donna Bianca Brandolini จากอิตาลี Princess Maria Olympia of Greece จากกรีซ

และเจ้าหญิง Kezang Choden Wangchuck จากประเทศภูฏาน ที่เสด็จมาร่วมชมแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่นล่าสุดของ L’Astelle เมื่อช่วงเดือน พ.ย.นที่ผ่านมา

Emma Thynn, Marchioness of Bath เป็นสุภาพสตรีผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์อังกฤษ ที่ได้รับตําแหน่ง Marchioness หลังจากที่สามีของเธอ Ceawlin Thynn เป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง The 8th Marquess of Bath. ต่อจากพ่อ

สําหรับ L’Astelle หลังเปิดตัวคอลเลคชั่นที่ 2 ที่มีชื่อว่า “ทราแว๊กเซ่ เลอ ตองค์ (Traversee le temps) ซึ่งนําเสนอแรงบันดาลใจจากบทกวีอันงดงามของ “ลินดา ปาสแตน” (Linda Pastan) และความงดงามเหนือกาลเวลา เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด

และตอกย้ำว่า L’Astelle แบรนด์สัญชาติไทยสามารถเดินตามเป้าหมาย และได้รับการยอมรับและขนานนามจากสถาบัน Chamber Syndicate de la Haute Couture Parisienne ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมฝรั่งเศสว่า เป็นแบรนด์ไทย ที่จัดอันดับเป็นหนึ่งในแบรนด์ Haute Couture list ในไม่ช้าอย่างแน่นอน