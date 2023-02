มาแล้ว! ตัวอย่างใหม่ล่าสุด The Little Mermaid ฉบับคนแสดง เปิดตัว เจ้าชายเอริก และ แม่มดเออร์ซูล่า แฟนๆตั้งตารอ เตรียมนับถอยหลังได้เลย

หลังจากที่ปล่อยให้แฟนตั้งตารอมานาน ล่าสุด ดิสนีย์ (Disney) ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่สุดพิเศษ เรียกเสียงฮือฮากันทั้งโซเชียล สำหรับการ์ตูนเจ้าหญิงในตำนานเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย หรือ The Little Mermaid แบบ Live Action เวอร์ชันคนแสดง

โดยคลิปตัวอย่างรอบนี้ปล่อยออกมาสั้นๆ เพียงแค่ 30 วินาทีเท่านั้น แต่ก็พาเราไปพบกับโลกใต้ท้องทะเลที่งดงามอลังการ แถมยังมีฉาก อวดความขี้เล่นของตัวละคร แหวกว่ายไปพร้อมหมู่ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้บาดาล

ด้านนักแสดง อย่างที่ทุกท่านทราบว่า ตัวละครหลัก เงือกสาวน้อย “แอเรียล” รับบทโดย “ฮัลลี เบลีย์” ซึ่งรอบนี้ก็ทำเอาแฟนๆแอบกรี๊ดไม่น้อย เพราะได้เผยโฉมตัวละครหลักอีก 2 ตัวด้วย นั่นก็คือ “เจ้าชายเอริก” รับบทโดย “โจนาห์ ฮาวเออร์-คิง” ที่มีฉากหวาน ล่องเรือในตำนาน พาแฟนๆฟิน

แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุด คือการเปิดตัวแม่มดแห่งท้องทะเล ตัวร้ายของเรื่อง “เออร์ซูล่า” รับบทโดย “เมลิสซา แม็กคาร์ธี” โผล่มากับเสียงหัวเราะอันทรงพลังและเงามืดที่น่าเกรงขาม

สำหรับใครที่เป็นแฟนหนัง เงือกน้อยผจญภัย The Little Mermaid ไม่ต้องอดใจรอนาน เพราะ The Little Mermaid ฉบับคนแสดงได้วางคิวฉายเร็วๆนี้ โดยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ห้ามพลาดเด็ดขาด