เปิดเทรนด์ใหม่มาแรง ต่างประเทศฮิต ถูกใจสิ่งนี้ โรยเกลือใส่ในกาแฟ ทางเลือกใหม่ ช่วยลดความขม รสชาติดีอย่างเห็นได้ชัด ลองแล้วติดใจ

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังทวิตเตอร์ “@BirdRespecter” ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ “ดื่มกาแฟใส่เกลือ”

“A tiny pinch of salt in black coffee removes the bitterness almost entirely. I thought this was common knowledge until my coworker looked at me like I had horns for doing this the other day”

โดยมีใจความว่า “เกลือเล็กน้อยในกาแฟดำ ช่วยขจัดความขมได้เกือบทั้งหมด ฉันคิดว่านี่เป็นความรู้ทั่วไป จนกระทั่งเพื่อนร่วมงานของฉัน มองฉันราวกับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด เห็นฉันมีเขางอกออกมาเลย”

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ หลายคนบอกว่าทำแล้วมันจะช่วยลดความขมของกาแฟลง ทำให้กาแฟดื่มง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับกาแฟดำ หรือราคาถูก

ทั้งนี้สำหรับคอกาแฟหลายๆ คนดูเหมือนว่า การใส่เกลือในกาแฟจะเป็นสิ่งที่เคยหรือยังคงนิยมทำกันจริงๆ เสียด้วย บางคนบอกว่าเกิดจากเมื่อก่อน คนไม่มีน้ำตาลเยอะ แบบตอนนี้เลยใส่เกลือแทน

อย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบพบว่า ในทางวิทยาศาสตร์ ก็มีการเอาเกลือไปใส่กาแฟ ก็ดูจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกว่าที่คิดด้วย เพราะเมื่อปี 1997 ได้มีงานวิจัยพบว่าเกลือนั้น ปรับอาหารให้อร่อยขึ้นด้วยการกดความขมลง และช่วยชูรสหวานขึ้นได้นั่นเอง

ไม่เพียงแค่นั้น เกิดกระแสมาแรงในไต้หวัน เกี่ยวกับการใช้เกลือทะเล เป็นส่วนผสมในอาหารหรือในเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ ทำให้เป็นเมนูยอดฮิต ในร้านกาแฟชื่อดังในไต้หวันอีกด้วย



แน่นอนว่างานนี้ เมื่อถูกเผยแพร่ออกไป มีคนรีทวิตกว่า 4,000 ทวิต เกิดกระแสกาแฟใส่เกลือทำตามในทันที ซึ่งทางต้นเทรนด์ก็เตือนมาเช่นกันว่าอย่าใส่เกลือเยอะ เดี๋ยวจากกาแฟรสดีขึ้น จะกลายเป็นเค็มจนผิดหวัง ดื่มไม่ได้