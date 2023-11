สานฝันงานวิวาห์ สู่งานแต่งเลิศหรู สมบูรณ์แบบ ครบจบในที่เดียว

วิวาห์ในฝัน-หรูหราสมบูรณ์

โรงแรมแคนทารี โคราช รังสรรค์วันพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตของคู่บ่าวสาวกับโปรโมชั่นแพ็คเกจฉลองมงคลสมรส “The Perfect Wedding” เนรมิตงานแต่งงานในฝันพร้อมพิธีหมั้น ทั้งแบบไทย หรือจีน ครบจบในที่เดียว ภายในห้องจัดเลี้ยงหรูหราหลากสไตล์ พร้อมทีมงานจัดเลี้ยงมืออาชีพมาตรฐานโรงแรมชั้นนำ

พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ครบครันทันสมัย ที่จอดรถขนาดกว้างขวางที่สามารถรองรับรถได้มากถึง 300 คัน พร้อมรับอภินันทนาการและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเอาใจคู่บ่าวสาว

อาทิ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมเครื่องดื่มสำหรับแขกพิธีแต่งงาน 100 ท่าน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับแขกพิธีหมั้น 50 ท่าน พิธีสงฆ์ ชุดยกน้ำชาพร้อมบัวลอยมงคล อภินันทนาการห้องพัก 3 ห้อง โฟโต้บูธ

ชุดเพื่อนเจ้าสาว ซุ้มดอกไม้หน้างานพร้อมการตกแต่งครบครันภายในงาน ดนตรีบรรเลง คาราโอเกะ พร้อมนักร้อง เค้กแต่งงานหรือแชมเปญทาวเวอร์ มาลัยคล้องคอบ่าวสาว ช่อดอกไม้ บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท ที่ห้องอาหาร เดอะ กริลล์ รูม ฟรีไฟฟอลโลเปิดตัวและบับเบิ้ล ฟรีค่านำเข้าแอลกอฮอล์และวงดนตรี และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ในราคาสุดพิเศษเพียง 169,000 บาทสุทธิ ก็สามารถเนรมิตพิธีหมั้นและงานฉลองมงคลสมรสในฝัน ณ โรงแรมแคนทารี โคราช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าชมสถานที่ ได้ที่โรงแรมแคนทารี โคราช โทร: 044-353-011 Line ID: @kantarykorat หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kantaryhotel-korat.com

สานฝันงานวิวาห์ กับแคมเปญงานแต่งยิ่งใหญ่

สานฝันงานวิวาห์ งานสำคัญที่สุดในชีวิตรัก ให้บรรเจิดและเป็นจริง ได้ด้วยทีมงานสร้างสรรค์มากประสบการณ์ รับสิทธิประโยชน์มากมาย ในสถานที่สวยหรู สง่างาม น่าประทับใจ ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป จัดแคมเปญวิวาห์ยิ่งใหญ่ “Love Me Now and Forever” Flash Sale ทั้ง 2 โรงแรมดัง โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ให้คู่รักได้เลือกสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ การันตีด้วยความเชื่อมั่นของคู่รักกว่า 5,000 คู่ ให้ มิราเคิล กรุ๊ป ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์งานวิวาห์ได้สำเร็จมานับทศวรรษ

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ครบจบในที่เดียว ทั้งพิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์ พิธียกน้ำชา งานฉลองมงคลสมรส และ อาฟเตอร์ปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็น ค็อกเทล บุฟเฟต์ หรือ โต๊ะจีน

ห้องจัดเลี้ยงที่หรูหรา สง่างาม ทีมบริกรที่ชำนาญการจัดงานมายาวนาน ทีมเชฟมากทักษะผู้พร้อมประดิดประดอยรายการอาหารและเครื่องดื่ม สีสรรแห่งดอกไม้ และธีมงานที่ท่านเลือกสรร พร้อมสะท้อนความหรูหรา ทันสมัย และอบอุ่น เพื่อให้วันวิวาห์ของคุณเป็นวันที่ตราตรึงในความทรงจำตลอดไป

สอบถามรายละเอียดและจองห้องวิวาห์ก่อนใคร โทร. 02 575 5599 (โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น) และ โทร.02 159 5888 (โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น)