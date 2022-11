ที่พักสวย เคปกูดู -เคปฟาน ได้รับยกย่องให้เป็นโรงแรมสวยสุดในไทย-งดงามติดอันดับโลก

ขณะที่รัฐบาลเร่งโหมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้เดินทางมาเที่ยวไทย

มีเรื่องน่ายินดี เมื่อ สมอลล์ ลักซ์ชัวรี่ โฮเทลส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ (Small Luxury Hotels of The World) หรือกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กที่หรูหราที่สุดในโลก ยกย่องให้ “บ้านอยู่เย็น” วิลลาสุดหรูเพียงหนึ่งเดียวของโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย เป็นหนึ่งใน 15 ลักซ์ชัวรีวิลลาที่สวยงามที่สุดในโลก (15 of the World’s Most Beautiful Luxury Villas)

“บ้านอยู่เย็น” ลักซ์ชัวรีวิลลาขนาดกว้างขวาง 1,315 ตารางเมตร ของโรงแรมเคปกูดู สามาถชมทัศนียภาพได้แบบพาโนรามา เพราะประตูด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ในมุมกว้าง เพื่อชื่นชมความงดงามของท้องฟ้าจรดท้องทะเลสีครามของอ่าวพังงา ที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ยามเช้าดื่มด่ำกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้จากห้องนั่งเล่นขนาดกว้าง หรือจากสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่หน้าวิลลา

บ้านอยู่เย็นจัดสรรพื้นที่สำหรับห้องนอนจำนวน 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำส่วนตัว มีพื้นที่ระเบียงกลางแจ้งด้านในบ้านเชื่อมทุกห้องของบ้านเข้าไว้ด้วยกัน และยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัว 2 สระ ตัวบ้านและเครื่องเรือนเน้นการใช้วัสดุไม้โทนสีขาวและสีธรรมชาติ เลือกเฟ้นเฟอร์นิเจอร์สวยงามทันสมัยตกแต่งอย่างพิถีพิถัน

ด้านหน้าและด้านในของบ้านห้อมล้อมด้วยความรื่นรมย์ของสวนสวยและธรรมชาติ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับลักซ์ชัวรีไลฟ์สไตล์ และสิทธิพิเศษเหนือระดับอีกมากมายสำหรับการเข้าพักในบ้านอยู่เย็น

นอกจากนี้ สมอลล์ ลักซ์ชัวรี โฮเทลส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ ยังยกย่องให้ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย รวมทั้ง โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เป็นโรงแรมติดชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทย (The Most Beautiful Beachfront Hotels in Thailand) อีกด้วย

การให้ความสำคัญในการออกแบบตกแต่งโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ที่สอดประสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ยิ่งขับเน้นเสน่ห์และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่พักออกมาอย่างเต็มที่ โดยขณะที่โรงแรมเคปกูดูแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม บริสุทธิ์ และสีสันสดใสของทะเลในอ่าวพังงา เกาะส่วนตัวของโรงแรมเคปฟานที่สมุย ก็โอบล้อมด้วยท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยและหาดทรายขาวบริสุทธิ์ พร้อมวิวที่ดีที่สุดในการชมความงามของพระอาทิตย์ลับฟ้าบนจุดสูงสุดของเกาะส่วนตัว นับเป็นความหรูหราที่ลงตัวของ 2 โรงแรมติดชายหาดที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่ม โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าว่า “พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งและน้อมรับเกียรติครั้งนี้ที่โรงแรมของเราได้รับเลือกให้เป็นลักซ์ชัวรีวิลลาที่สวยงามที่สุดในโลก และ โรงแรมติดชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ขอบคุณสมอลล์ ลักซ์ชัวรี่ โฮเทลส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ ที่เชื่อมั่นและมอบรางวัลอันน่าภาคภูมิใจนี้ให้กับโรงแรมทั้งสองแห่งของเรา

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความพยายามทุ่มเทใส่ใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการส่งมอบบริการอันเป็นเลิศ ทำให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์การพักผ่อนที่เยี่ยมยอดและน่าจดจำท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเย้ายวนใจและความตระการตาของโรงแรมทั้งสองแห่งของเรา”

สอบถามข้อมูลหรือสำรองห้องพัก โทร.1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์: โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย: https://www.capekuduhotel.com/ โรงแรมเคปฟาน สมุย: https://www.capefahnhotel.com/

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ยังจัดโปรโมชั่นห้องพักระดับพรีเมียม ขนแพ็คเกจราคาดี มาให้สายเที่ยวปักหมุดในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 ที่ไบเทค บางนา อาคาร EH 101-102 บูธหมายเลข G44 ระหว่าง 24-27 พ.ย.นี้ ให้เดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาวช่วงปลายปี ผักกผ่อนในห้องพักหรูหราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระดับโรงแรมชั้นนำ

อาทิ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย พูลวิลล่าระดับ 5 ดาว บนเกาะส่วนตัว, โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี โคราช, โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง และโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ อีกมากมายที่ร่วมรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Centre 1627 พิเศษยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปถึงงานก็สามารถจองห้องพักโดยตรงได้ที่ https://www.capekantaryhotels.com/ThaiTeawThai/