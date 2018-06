งามหน้า! ฝรั่งถ่ายคลิปแฉหนุ่มสาวมีเซ็กซ์ลอยฟ้า ซั่มกันบนเครื่องบิน-ไม่เกรงใจคนอื่น

วันที่ 19 มิ.ย. เดลีเมล์รายงานว่า โลกทวิตเตอร์แห่ทวีตคลิปของสมาชิกชื่อ Kiley Tully ที่ได้โพสต์คลิป หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์บนเครื่องบินกลางอากาศ

โดยสมาชิกทวิตเตอร์ดังกล่าว ระบุว่า พ่อแม่ของเธอส่งคลิปมาให้ เป็นคลิปที่ถ่ายบนเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กลำหนึ่ง เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งมีเพศสัมพันธ์กับชายรายหนึ่ง อยู่ด้านหลังพ่อแม่ของเธอ โดยเธอบอกว่า พ่อแม่ต้องการไปเที่ยวที่เม็กซิโก แต่กลับเจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็เลยส่งคลิปมาให้ดู

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) June 17, 2018