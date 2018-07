สุดเศร้า พ่อของ ‘ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส’ หนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง เสียชีวิตกะทันหัน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. เว็บไซต์ข่าว นิวส์ รายงานว่า นายแฮร์รี่ พ่อของ ดร. ริชาร์ด แฮร์ริส นักดำน้ำที่เข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง เสียชีวิตหลังจากภารกิจช่วยเหลือเสร็จสิ้นได้ไม่นาน ทางด้านดร. แอนดรูว์ เพียซ หัวหน้าของดร.ริชาร์ดให้สัมภาษณ์ว่า “มันเป็นเรื่องสุดเศร้าที่ผมต้องยืนยันว่า พ่อของริชาร์ดได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนก่อน หลังจากเขามีอาการทรงๆตลอดสัปดาห์”

HEARTBREAKING: Father of Australian doctor Richard Harris who was integral to the #ThaiCaveRescue died last night, a short time after Dr Harris completed the mission to bring the boys to safety #ThamLuangCave #TenNews pic.twitter.com/ys6a2OTxci

— Daniel Sutton (@danielsutton10) July 11, 2018