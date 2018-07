เปิดภาพปริศนา จุดชนวนฝรั่งมโนไกล หรือแท้จริงวาฬเป็นต้นกำเนิดของนางเงือก!

เปิดภาพปริศนา จุดชนวนฝรั่งมโนครั้งใหญ่ – วาฬเบลูกาไม่ได้มีขาซ่อนอยู่ในตัวของมัน แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกระแสฮือฮาขึ้นในโลกโซเซียล หลังจากมีผู้แชร์ภาพวาฬเบลูกาตัวหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนกับมันมีขาและหัวเข่าลงบนโลกออนไลน์ จนชาวเน็ตทั่วโลกต่างพากันมโนไปว่า..“หรือแท้จริงแล้ววาฬจะเป็นต้นกำเนิดของนางเงือก”

Throughout history, sailors have mistaken Beluga Wales for mermaids because of their human-like knees. pic.twitter.com/10hDV0aZCm

— We Like To Learn (@WeLikeToLearn) 4 มิถุนายน 2561