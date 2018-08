คลิปสุดซึ้ง! เด็กหูหนวกแต่กำเนิด ใส่ประสาทหูเทียม ได้ยินเสียงแม่เป็นครั้งแรก

เด็กหูหนวก ได้ยินเสียงแม่ – เดอะอินดีเพนเดนท์ รายงานว่า ด.ช.อเล็กซ์ เดนแมน วัย 5 ขวบ จากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด แต่หลังจากได้รับการใส่ประสาทหูเทียม เขาก็ได้ยินเสียงของแม่ตนเองเป็นครั้งแรก ซึ่งปฏิกิริยาของ ด.ช.อเล็กซ์ ที่ได้รับการบันทึกวิดีโอไว้ และกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ที่สร้างความประทับใจให้ชาวเน็ตอย่างมาก

วิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยโรงพยาบาล เอลเดอร์ เฮย์ ชิลเด้น ในเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ โดยเผยให้เห็นสีหน้าที่มีความสุขของ ด.ช.อเล็กซ์ หลังจากได้ยินเสียงของเจน แม่ของเขาเป็นครั้งแรก กล่าวทักทายว่า “สวัสดีจ้ะ นี่แม่เองนะ” ซึ่งวิดีโอนั้นมียอดรีทวีตมากกว่า 9,000 ครั้ง หลังจากเจนและอเล็กซ์ได้ไปออกรายการโทรทัศน์

เจนให้สัมภาษณ์ว่า ตอนที่อเล็กซ์เกิดมาไม่กี่วัน เขาได้รับการทดสอบการได้ยินของทารกแรกเกิด แต่ผลออกมาว่าไม่มีปฏิกริยาตอบรับกับเสียง แพทย์จึงกล่าวกับเจนและพอล สามีของเธอ ว่าอเล็กซ์ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดขึ้น และในที่สุดก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเขามีอาการประสาทหูเสื่อม หลังจากนั้น อเล็กซ์ได้รับการสแกน MRI และถูกใส่เครื่องช่วยในการได้ยิน ขณะที่เจนและพอลต้องเรียนรู้ภาษามือของเด็ก ซึ่งจะสื่อสารกันด้วยถ้อยคำง่ายๆ อย่างเช่น นม พ่อ แม่ และ พี่ชาย

คลิกชมคลิป…

Baby Alex was born with Bilateral Moderate Sensorineural hearing loss, making him almost deaf 😢 This is the amazing moment he is fitted with his new hearing aids and hears his mummy’s voice clearly for the first time 😍#amazing #toocute #audiology #technology #ilovealderhey pic.twitter.com/VSk6JauPjJ

— 🏥 Alder Hey Children’s Hospital (@AlderHey) 23 กรกฎาคม 2561