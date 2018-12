สูงสุดคือรักแท้! หนุ่มไทย เซอร์ไพรส์ ขอแฟนแต่งงาน บนยอดเขาหิมาลัย

เซอร์ไพรส์ / สมาชิกหมายเลข 2393608 ได้ตั้งกระทู้ Must Be There: เมื่อผม ขอแฟนแต่งงาน บนยอดเขาหิมาลัย โดยเล่าให้ฟังว่า ได้คบกับแฟนสาว ที่ทราบดีว่าเธอเป็น โรคซึมเศร้า เมื่อทั้งคู่คบกันมาได้ระยะเวลา 1 ปี หนุ่มคนนี้จึงวางแผนที่จะขอแฟนแต่งงาน เพื่อหวังว่าให้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนรักกลับมาร่าเริงและหายขาดจากโรคนี้

เจ้าบ่าว เล่าอีกว่า แผนขอแต่งงานนั้นผมเตรียมไว้แล้วนั้นก็คือ จะขึ้นไปขอเธอแต่งงานบนยอดเขาหิมาลัย แต่การไปยอดเขาหิมาลัยนั้น ผมจะไปคนเดียว แล้ว จะขึ้นไปชู้ป้าย will you marry me บนยอดเขา และถ่ายทุกอย่างไว้

จากนั้นก็วิ่งกลับมาไทย เพื่อมาขอเธอแต่งงาน การเดินทางเพื่อไปยังยอดเขานั้นทั้งไปทั้งกลับ ใช้เวลา ทั้งหมด 14 วัน จากนั้น ผมก็ตัดต่อวิดีโอให้เสร็จ แล้ว หลอกเธอ ว่า มีจัดงานหนังสือครบรอบ 10 ปี ซึ่งคนที่มาทั้งหมดจะรู้ว่าผมจะขอเธอแต่งงาน ยกเว้นเธอ

จะมีการสัมภาษณ์ เรื่องงานเขียนของผมจากนั้น พิธีกรจะกล่าว เรื่อง presentation แต่ที่เปิดขึ้นหน้าจอทีวีนั้นจะเป็น วีดีโอที่ผมจะขอเธอแต่งงาน

โดยวีดีโอจะสรุปเรื่องราวที่ผมเดินขึ้นยอดเขาหิมาลัย และผมจะไปถือป้าย ขอเธอแต่งานบนยอดเขานั้น และจะมีวีดีโอผมวิ่งจากยอดเขาลงมาแล้ววิ่งกลับมาไทย เพื่อมาขอเธอแต่งงาน

กระทู้ดังกล่าวถูกแชร์อย่างกว้างขวาง ท่ามกลางความซึ้งแบบฆ่าคนโสดตายเรียบ ต่างชื่นชมความพยายามของฝ่ายชายที่แสดงความรักต่อผู้หญิงที่เขารัก

