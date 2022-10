“บิ๊กแก้ว” รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ​จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

วันที่ 19 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค.65 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Honorary Award of the Malaysian Armed Forces Order for Valour – Gallant Commander of Malaysian Armed Forces, First Degree จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เชิดชูเกียรติระดับที่ 1 โดยจะมอบให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ของกองทัพมาเลเซีย

รวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพมิตรประเทศ โดยครั้งนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย และผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ด้วย

จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง พระราชวัง Istana Negara ซึ่งเป็นงานเลี้ยงรับรองที่สมเด็จพระราชาธิบดี พระราชทานเลี้ยงให้แก่ราชอาคันตุกะ และข้าราชการประเทศมาเลเซีย

ซึ่งการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของกองทัพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

รวมทั้งการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน