แท็กซี่ ไม่กดมิเตอร์ สยาม-พระราม 5 เรียกเหมา 400 ลั่นไม่มีใครทำอะไรกูได้ ไม่กลัวกรมขนส่ง แถมยังท้าทายผู้โดยสารให้ถ่ายคลิปลงโซเชียล

วันที่ 21 ต.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness โพสต์คลิปผู้โดยสารท่านหนึ่งเรียกแท็กซี่ จากสยามไปพระราม 5 แต่คนขับบอกว่าจะไม่กดมอเตอร์ แล้วเรียกราคาเหมา 400 บาท ผู้โดยสารจึงปฏิเสธ จากนั้นคนขับได้พูดท้าทายไม่กลัวกรมขนส่ง เพราะมีอัตราโทษไม่สูง ไม่มีใครทำอะไรได้

โดยผู้โพสต์ระบุว่า เมื่อคืนกำลังจะกลับบ้านกับแฟน เลยเรียกแท็กซี่จากสยามมาพระราม5 บอกต่างจังหวัดไม่กดมิเตอร์ เรียก 400 บาท เราเลยปฏิเสธไม่ไป บอกมันเลอะเทอะละพี่ มันยังพูดมากไม่ยอมไปรถก็ติดฝั่งสยามสแควร์ ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงด้วย เลยบอกจะถ่ายคลิปนะถ้ายังไม่ไป มันยิ่งท้าทายให้ถ่ายคลิปลงโซเชียล พร้อมประกาศชื่อเองด้วยไม่เกรงกลัวสุด ๆ ไม่มีใครทำไรกูได้

อย่างมากก็แค่ร้องเรียนไป1584 มันคงคิดแบบนี้ ปล.เรียกก่อนหน้า 2 คันนี้เขาไม่ไป ก็จบแค่นั้น ไม่ไปก็ไม่เป็นอะไร ดันมาเจอแท็กซี่กวนประสาท